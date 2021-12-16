Kyiv Jewish Forum: на форуме обсудили развитие еврейского образования

15-16 декабря в режиме онлайн-конференции проходит Kyiv Jewish Forum-2021. Форум основан по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. В этом году мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Среди основных тем обсуждения на форуме – развитие еврейского образования.

Украинская еврейская община стала одной из сильнейших во всём мире с момента обретения Украиной независимости. Об этом заявил главный раввин Киева и Украины Яаков Дов Блайх во время выступления на Kyiv Jewish Forum.

По его словам, независимость Украины позитивно сказалась на стремительном развитии еврейской общины, которая начала активное восстановление после падения советского режима.

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"С момента обретения независимости Украины ее еврейская община вернулась и смогла восстановить силы и даже задуматься о таких вещах, как отношения и партнерство с Израилем", – заявил Блайх.

Он также отметил важность еврейского образования в Украине, назвав это ощутимым преимуществом перед еврейскими общинами Европы.

"У нас есть одно огромное преимущество перед еврейскими общинами в Западной Европе. Когда мы начали восстановление после обретения Украиной независимости 30 лет назад, мы сразу же открыли еврейские школы. И еврейское образование, которое мы предлагаем детям в наших общинах, является основой восстановления нашей общины", – считает Блайх.

Всё это позволило сформировать общину, играющую сегодня заметную роль не только в Европе, но и во всём мире, считает главный раввин Киева и Украины.

"Нет никаких сомнений в том, что еврейское образование помогло создать сильную и яркую еврейскую общину в Украине, да и вообще, я думаю, во всем мире", – подытожил он.

При Украинском католическом университете начала функционировать программа еврейских исследований. Подробностями поделился ректор университета Борис Гудзяк во время выступления на Kyiv Jewish Forum.

По его словам, одной из целей программы является основательное исследование жизни евреев и христиан, которые имеют общую многовековую историю.

"Программа еврейских исследований в Украинском католическом университете имеет глубокое убеждение, что мы являемся братьями среди людей, братья и сестры, христиане и евреи, и что евреи являются старшими братьями по библейской вере и что существует невероятно богатая, порой драматическая, иногда трагическая, но и многообещающая история в наследии жизни христиан и евреев на этой земле", – заявил Гудзяк.

Также он рассказал о трёх основных составляющих программы, которым будет уделено особое внимание.

"Есть сравнительное исследование еврейского Танаха, который известен среди христиан как Ветхий Завет. Далее – программа по еврейско-украинской истории в Украине, также программа современных украинско-еврейских и христианско-иудейских отношений", – рассказал ректор.

Углубляясь в исторические аспекты взаимоотношений Украины с еврейскими общинами, Борис Гудзяк подчеркнул, что украинское общество до сих пор переживает посттоталитарную травму Советского Союза.

"Здесь глубокая, глубокая постгеноцидная, посттоталитарная травма. Как минимум, 15 миллионов человек были уничтожены в Украине между 1919 и 1955 годами. Это было самое опасное место на Земле между 1932 и 1945 годами. Для украинцев, для евреев, для живущих здесь поляков, для россиян, для ромов и других. Это было место столкновения коричневого и красного тоталитаризма", – подытожил он.

По мнению Гудзяка, искоренить проблему можно "только здоровыми отношениями и любовью, действительно уважая достоинство другого человека".

Пандемия создала много вызовов для сферы образования, вынуждая пересматривать практики и методики преподавания, находить новые подходы. Однако, каким бы перспективным ни было виртуальное обучение, ученики должны вернуться в школы.

Такое мнение на одной из дискуссионных панелей третьего Kyiv Jewish Forum высказал Дан Грин – генеральный директор сети учебных заведений World ORT. Он сообщил, что ORT насчитывает более 200 тысяч учеников в более чем 30 странах мира.

"Благодаря глобальной сети у нас есть возможность обеспечить ценные связи. И особенно я увидел это на примере небольших и более изолированных общин. Мы запускаем много совместных проектов, чтобы студенты могли работать со своими сверстниками по всему миру, виртуальные летние школы, виртуальные 3D-семинары по созданию анимационных фильмов и многое другое", — сообщил он.

По мнению Грина, школа должна помогать детям развивать стойкость и способность учиться самостоятельно, однако также выполнять функцию социализации.

"Мы даем молодым людям и студентам шанс развить чувство еврейского народа… Мы хотим, чтобы наши студенты были в равной степени привержены ивритской культуре, Израилю и еврейской практике", — рассказал Грин.

Учебным заведениям World ORT приходится конкурировать с лучшими школами в городах, где они расположены. В том числе – в Украине и других бывших странах СССР.

"Мы должны объединить еврейский опыт с наукой и технологиями, STEM-образованием (STEM - наука, технологии, инженерные дисциплины, математика, — ред.). Это сочетание - идеальный рецепт для того, чтобы мы могли создать еврейскую общину, чтобы еврейские семьи выбирали нашу школу, чтобы они могли вернуться домой с любовью к иудаизму", — заключил Грин.

Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины, Вицепрезидент Всемирного Еврейского Конгресса и организатор Kyiv Jewish Forum Борис Ложкин рассказал, что во время третьего KJF спикеры и гости будут обсуждать наиболее актуальные вопросы, стоящие перед еврейской общиной и всем миром.