Kyiv Car Fest: 'Киевстар ТВ' устроит день Джеймса Бонда на фестивале в столице

8 и 9 июня 2024 года в столичном ТРЦ Retroville состоится выставка ярких эксклюзивных автомобилей. Гостей ждет интересная насыщенная программа и приятные бонусы от платформы кино и телевидения Киевстар ТВ, которая стала информационным партнером мероприятия.

Недавно на Киевстар ТВ эксклюзивно вышла полная коллекция из 26 фильмов о Джеймсе Бонде с украинской озвучкой. В честь этого платформа кино и телевидения в первый день автофестиваля Kyiv Car Fest устроит атмосферу из фильмов об агенте 007. Среди 400 автомобилей представленных на мероприятии, гостей также ожидает любимый автомобиль агента 007 – Aston Martin DB11, вблизи которого посетителей будут ждать приятные сюрпризы Киевстар ТВ.

Кроме впечатлений от автомобилей, автомобильных шоу и фудкортов, каждый из посетителей фестиваля сможет сыграть в тематические квизы и квесты и получить за это подарки, в том числе от Киевстар ТВ.

Каждый год Kyiv Car Fest собирает представителей суб авто культур. В этом году мероприятие пройдет в ТРЦ Retroville и будет разделено на две зоны – внутри ТРЦ и на улице. Чтобы посетить автомобильный уикенд, стоит приобрести входной билет.

Тем, кто не сможет посетить фестиваль, но очень хочет погрузиться в атмосферу лент о Джеймсе Бонде, предлагаем посмотреть тематическую подборку всех фильмов легендарной саги. Для этого следует оформить подписку на один из пакетов платформы, а именно "Базовый", "Семейный" или "Премиум HD", и авторизироваться, указав свой номер телефона. Воспользоваться Киевстаром ТВ могут абоненты всех операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.

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