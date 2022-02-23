Квартиры эвакуированных жителей Донецка начали грабить мародеры в военной форме. Видео

Во временно оккупированном Донецке после того, как главарь псевдореспублики "ДНР" Денис Пушилин решил "эвакуировать" жителей в Россию, в городе начали орудовать мародеры. Они грабят квартиры, которые "эвакуированным" гражданам пришлось оставить.

В Telegram-канале Melnyk TV появилось соответствующее видео, его прислала авторам канала владелица разграбленной квартиры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры были сняты камерой видеонаблюдения. На обнародованном видео девушка плачет и рассказывает, что ей пришлось выехать в Ростов 19 февраля. На видео видно, что люди в камуфляже роются в вещах, видимо в поиске ценностей и денег.

Видео дня

"На следующий день (после так называемой эвакуации. – Ред.) решила посмотреть, что происходит в квартире. Вижу этот кошмар – все разбросано, перерыто. Из моей квартиры выносят все! Даже соседи не присмотрели, хотя обещали, что будут смотреть. Пошел на**й этот Пушилин со своей эвакуацией!" – сказала девушка.

Объявленная оккупантами так называемая эвакуация со временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию оказалась гигантским мыльным пузырем. Местные жители рассказали OBOZREVATEL шокирующие детали этой "всереспубликанской" акции. Подробнее читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты РФ активно распространяют дезинформацию о ситуации на востоке Украины. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР".