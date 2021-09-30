"Кузница на Рыбальском" спустила на воду восьмой бронированный катер для ВМС Украины

Предприятие "Кузница на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М". Предприятие продолжает выпускать корабли для Военно-Морских сил Украины несмотря на давление силовиков, попытки обанкротить завод и преследования его руководителя.

Об этом сказали участники торжественной церемонии, сообщает "5 канал". В частности, начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук поблагодарил коллектив "Кузни" и отметил, что украинская армия нуждается в новых боевых судах.

"От имени командования Военно-Морских сил искренне поздравляю коллектив завода и нас, Министерство обороны и Военно-морские силы с пополнением, с новым катером. С удовольствием будем ждать его в Одессе на проведение государственных испытаний, а также скорейшего вхождения в состав Военно-Морских сил. Спасибо всем за совместную работу и очень хотим, чтобы это был не последний корабль, чтобы мы еще имели дальше корабли от "Кузницы на Рыбальском", – сказал Радчук.

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"Хочу поздравить присутствующий здесь коллектив знаменитого судостроительного предприятия. И тех, кто не смог присоединиться к нашему празднику. Это действительно праздник. Кому как не нам, здесь присутствующим, понимать с какими трудностями связано судостроение вообще и спуск на воду этого проекта в частности", – подчеркнул он.

Боевой генерал, Герой Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский среди трудностей, с которыми столкнулось предприятие, назвал недофинансирование, политическую ангажированность, уголовные преследования и сложности снабжения.

"Но это – достойный ответ всем тем, кто сомневался, кто пытается постановлением следственных прекратить строительство боевых единиц для наших Военно-Морских сил. Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать", – подчеркнул он.

Нардеп поблагодарил директора завода Шандру и генерал-лейтенанта Павловскому, которых власть бросила за решетку.

"Для них – это дело всей жизни. Предлагаю поздравить их с большой победой, к которой они имеют прямое отношение. Пока государство строит корабли, оно считается морским. Сегодня только очередной этап и очередной шаг. Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы сможем поздравить Военно-Морские силы Украины с принятием в боевой состав очередной единицы", – подчеркнул Забродский.

Поздравил ВМС с получением нового бронированного катера и Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов.

"Я помню, когда мы вместе с вами спускали на воду первый катер. Это было время, когда наша Украина могла рассчитывать только на себя, без всякой помощи даже от наших стратегических партнеров, во время запрета поставлять в Украину любое оружие, любую технику. Только расчет на собственные силы. И именно тогда ваш дружественный трудовой коллектив взял на себя обязательства восстанавливать наши ВМС", – вспомнил он.

"Это уже восьмой бронированный артиллерийский катер. Были выпущены десантные штурмовые катера, катер-разведчик, и все это в достаточно сложных условиях. И что важно для украинского бюджета, стоимость этих изделий на порядок ниже, чем зарубежных аналогов", – отметил Турчинов.

"Власти меняются, президенты меняются, правительства меняются, но я убежден, что ваш мощный трудовой коллектив, ваше предприятие, которое вскоре будет праздновать 100-летие, будет и дальше выпускать нужную армии продукцию и дальше укреплять обороноспособность нашей страны", – подытожил Турчинов.