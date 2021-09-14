Кузин о вакцинации от COVID-19 педагогов: это группа риска, многие страны фиксируют вспышки в заведениях образования

Учителя в Украине входят в группу риска заражения коронавирусом (COVID-19). Педагоги могут заболеть сами и заражать других.

Об этом в интервью "Лиге" рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что во многих странах регистрировали вспышки болезни в учебных заведениях. Например, в США учителя заражали классы, где преподавали.

"Большая часть из них говорит о вспышках именно в педагогический коллективах", – указал медик.

Кузин сказал, что необходимо вакцинировать учителей. Сейчас в Украине есть вакцины разных производителей и прививки можно сделать, когда угодно.

Видео дня

Он добавил, что родители школьников могут мотивировать учителей делать прививки, ведь это же в их интересах.

"Но здесь должен быть баланс. Речь не о том, что родители должны контролировать, потому что любой педагог может отказаться от обнародования своего вакцинальной статуса. Речь о том, что родители должны мотивировать", – пояснил Кузин.

Главный санитарный врач добавил, что ежегодно учителя проходят медосмотры, где содержится информация о вакцинации.

"Как Минздрав, мы призываем, чтобы в вопросе вакцинации педагогов не было манипуляций, угроз, увольнений или принуждения к прививке", – подчеркнул Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Кузин сказал, что в случае ужесточения карантина школы, кинотеатры и спортзалы будут работать в "желтой" и "оранжевой" зонах, если сотрудники и персонал вакцинированы на 80% хотя бы одной дозой. В "красной" зоне – две прививки от COVID-19 должны иметь все.