'Кусум' приближает украинскую победу, активно помогая медучреждениям, защитникам и волонтерам

Группа фармацевтических компаний "Кусум", в которую входит украинский фармацевтический завод "Кусум Фарм" и дистрибьютор "Глэдфарм ЛТД", несмотря на тяжелые времена сегодняшнего дня не останавливает свою работу, а, наоборот, наращивает производство, чтобы помогать украинским медицинским учреждениям, военным и волонтерам. "Кусум" не только обеспечивает профильную поддержку украинских медучреждений лекарственными средствами, но и оказывает гуманитарную помощь, а также помогает военным снаряжениям, технике и донатам.

Общая стоимость предоставленных медикаментов медицинским учреждениям с начала полномасштабного вторжения составляет более 40 млн. гривен. Более 400 больниц и некоммерческих организаций уже получили необходимые медицинские средства, которые часто доставлялись в чрезвычайно тяжелых условиях, даже во время боевых действий и обстрелов.

Кроме фармпомощи и информационной поддержки, при содействии компании было спасено 750 иностранных студентов из Сум. Тогда город был полностью окружен и находился в блокаде. Поэтому более 20 дней силами компании осуществлялись бесперебойные поставки питьевой воды и питания, а при первой же возможности студентов были вывезены и доставлены в более безопасные регионы Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения, в 2022 году, группа фармацевтических компаний "Кусум" перечислила на счета НБУ 11 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, при активном участии компании и содействии Посольства Украины в Индии, Посольства Индии в Украине, МИД и Военно-воздушных сил Индии, в первые недели войны было собрано 25 тонн гуманитарной помощи, общей стоимостью около 52 млн гривен. Доставка помощи осуществлялась самолетами ВВС Индии в Варшаву, откуда она была доставлена в Украину. На сегодняшний день эта гумдопомощь стала регулярной и осуществляется несколько раз в год и распространяется среди военных, госпиталей, лечебно-профилактических учреждений.

Помощь военным от группы фармацевтических компаний "Кусум" постоянно растет.

В мае 2022 года на нужды ВСУ компанией было передано 20 служебных автомобилей. В то же время, "Кусум" осуществила вторую доставку гуманитарной помощи из Индии в Украину общей стоимостью 900 тыс. долларов США.

Тогда же компания провела сбор средств на гемостатические салфетки CELOX для ВСУ и передала на передовую комплекты теплой одежды, термоодежду и печи-буржуйки. Впоследствии были закуплены переносные электростанции для нужд СБУ.

И, конечно, кроме тотальной помощи военным, "Кусум" вносит важный вклад в жизнь гражданского населения.

Начиная с осени 2022, когда вражеские атаки покидали украинские города без света, компания нашла способ помочь населению. В кратчайшие сроки сотни лифтов многоквартирных домов и гражданских объектов были оснащены "ящиками несокрушимости", содержавшими питьевую воду, еду и базовые медикаменты.

В 2023 году при содействии компании в Киеве был обустроен уютный сквер, а затем и целый парк, где могут отдыхать все желающие.

На сегодняшний день помощь Украине от "Кусум" уже составляет более 170 млн гривен.

Вклад компании в нашу борьбу был высоко оценен и отмечен отличием Верховной Рады Украины "За заслуги перед Украинским народом" и Наградой от Президента Украины.