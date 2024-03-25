Курсы английского языка онлайн: что такое интерактивный формат обучения и в чем его плюсы

Что такое интерактивные курсы английского языка онлайн и в чем их преимущества

Если толковать значение слова "интерактивный", то речь идет о способности к взаимодействию и ведению диалога. Соответственно, интерактивным является то обучение, где происходит активное взаимодействие между преподавателем и студентами, а также применяется много дополнительных инструментов для того, чтобы коммуникации были активными и интересными. Зачем применять интерактивный подход в изучении английского языка? Для того, чтобы привлечь как можно больше каналов восприятия студентов и дать возможность не только учить новые слова, а сразу использовать их на практике.

3 особенности курсов английского языка в интерактивном формате

Если вы наткнулись на рекламу языковых курсов с интерактивным подходом и сомневаетесь, стоит ли записываться на такое обучение, тогда вам стоит узнать о 3 его особенностях:

Разнообразие учебных материалов. С одной стороны для освоения английского должно быть достаточно словаря и пособия по грамматике. Однако такой способ изучения языков обычно не приносит результата. Почему? Потому что язык - это не просто знания, а практический навык, который нужно активно развивать во время обучения. Именно поэтому на курсах английского языка онлайн обычно используются самые разнообразные учебные материалы, от карточек со словами, до разнообразных видео, на которых можно услышать native speakers. Активная вовлеченность в учебный процесс. Классическое онлайн-обучение - это преподаватель, который говорит, и студенты, которые слушают. Интерактивные занятия предусматривают активную вовлеченность студентов - они постоянно отвечают на вопросы, пробуют самостоятельно строить предложения, вести диалоги, выполняют упражнения, читают тексты и обсуждают содержание. То есть, задача интерактивных онлайн-курсов - это развитие практических навыков. Автоматизированная обратная связь. Выполняя упражнения на платформе языковой школы или в учебнике онлайн-курса английского, студенты сразу видят, где допустили ошибку и подсказку, какой вариант ответа является правильным. Таким образом они получают столько обратной связи по учебному материалу и собственных успехов по английскому языку, будто занимаются с личным репетитором.

Конечно, каждый интерактивный курс иностранного в формате онлайн имеет свои отличия и языковая школа может использовать свои инструменты для эффективного преподавания английского. Существуют даже курсы, по которым студенты могут учиться без преподавателя - они получают доступ к онлайн-учебнику, который позволяет легко и интересно учить язык без посторонней помощи. Отличный пример современных курсов для изучения английского языка самостоятельно - это сайт booyya.com, где можно найти курсы под любой интерес и потребность. Занятия на курсах Booyya построены таким образом, чтобы студенты могли активно практиковать английский даже несмотря на то, что занимаются дома без преподавателя и одногруппников.

Как повысить эффективность изучения английского языка

Независимо от того, учитесь вы в группе или самостоятельно дома, вот несколько советов, которые помогут повысить эффективность от онлайн-курсов английского языка:

поставьте себе цель, ради которой вы начинаете обучение;

подумайте о конкретных реалистичных целях и работайте для их достижения;

учитесь каждый день, даже если это будут 20-минутные занятия;

выбирайте интересные онлайн-курсы, которые соответствуют вашим интересам и потребностям;

позволяйте себе делать ошибки.

Но главное - это сделать первый шаг. Поэтому, если хотите овладеть иностранным, сделайте его прямо сейчас!