Курс оператора STING от разработчиков: Юрий Голик рассказал, как учат военных перед передачей дронов

Летная практика плюс теоретические лекции для понимания всего функционала дронов STING – производители организовали полноценный курс для боевых пилотов. Они в комплект к самым дронам получают и знания, как ими пользоваться. Стартовала такая учеба еще в августе, первыми были военные 36 бригады.

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Как сообщил предприниматель и волонтер, который вместе с партнерами организовал производство дронов, сейчас на их смену пришли экипажи из 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Учеба охватывает знакомство сразу с тремя моделями беспилотников. Все они из "семейства" STING, имеющей документально удостоверенное свойство работать под влиянием средств РЕБ. Независимые исследования подтвердили защищенность связи и эффективность технологии псевдослучайной перенастройки частоты. Военные на курсе овладевают работой с бомбером Mad Max, ретранслятором Spider и камикадзе Примара. Кстати, недавно STING Mad Max проверила комиссия Минобороны, и теперь он официально рекомендован для использования в ВСУ.

Учебная программа классически объединяет две составляющие – теорию и практику. Для управления STING недостаточно просто полетать на нем. В управлении используются две особые программы, с которыми знакомят экипажи БпЛА. А на практике военные учатся физически управлять беспилотниками и тренируются делать сбросы. Это важный нюанс, ведь бойцы уже приобретают навык, необходимый для выполнения реальных боковых задач.

"Наши "студенты" — это профессиональные пилоты, уже имеющие боевой опыт использования беспилотников. Так что обучение идет довольно живо и эффект от него будет очень взрывной – не завидую оккупантам. На очереди еще несколько экипажей из трех бригад. Хотим научить больше защитников всем нюансам того, как использовать наши коптеры по максимуму", — рассказал об учебе Юрий Голик.