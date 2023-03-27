Культурный центр DRAMAN Art Club инициировал социальный проект ''Право на мечту''

Полномасштабная агрессия России привела к тяжелым психологическим последствиям для населения Украины. Одним из инструментов ментального обновления пострадавших от войны может стать театр. Чтобы сделать театр более доступным для социально незащищенных групп населения, Культурный центр DRAMAN Art Club инициирует социальный проект "Право на мечту", старт которого приурочен ко Всемирному дню театра, который отмечается ежегодно 27 марта.

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Из-за войны миллионы людей испытывают влияние травмирующих факторов: участие в боевых действиях, гибель и ранение близких, вынужденное переселение, разделение семей, постоянная угроза обстрелов и бомбардировок, потеря имущества и работы. Жители Украины находятся в постоянном стрессе, откладывают планы и цели на неопределенный срок, запрещают мечтать.

Государство, бизнес, волонтеры и зарубежные партнеры Украины прилагают усилия для исправления этой ситуации и уменьшения негативных последствий. Реализуют проекты психологической помощи. Но их, к сожалению, недостаточно.

В этом контексте театр с тысячелетними традициями духовного развития, рекреации и реабилитации может быть как никогда необходим и может внести свой вклад в важное дело ментального восстановления.

"В рамках проекта "Право на мечту" культурный центр DRAMAN Art Club отбирает в Украине спектакли и перфомансы, имеющие положительный психологический эффект, возвращают желание жить, способность мечтать о лучшем будущем для себя и своих детей, поддерживают веру в победу. Благодаря сотрудничеству с малыми и новыми театральными труппами, а также благотворительными фондами, культурный центр договаривается о выделении бесплатных мест для тех категорий людей, которые в этом больше нуждаются, и дает возможность посетить театральные мероприятия бесплатно", – рассказал основатель культурного центра DRAMAN Art Club Александр Ситухо.

Только в этом году "DRAMAN Art Club" предоставил около 238 билетов на спектакли театральных проектов: "Крилатим ґрунту не треба", "STOP! Жінки!", "Таємниці чорного екрана", "Встигни в рай", "Скляний звіринець", "Боженька ", "Справа Ящірки". Спектакли проходили на сценах Молодого театра, Дома Актера, КЦ Арт-Братислава и Театра-Школи "Образ". Среди посетителей были люди, проблемами которых занимаются БФ "Життєлюб", БФ "С теплом в сердце", БФ "Місія сталого розвитку".

На начальном этапе, с августа 2022 года, инициатива действовала только в Киеве. Теперь, когда проект получил название и сформированную концепцию, планируется расширение его географии на всю Украину. Проект открыт для сотрудничества с другими театрами и спонсорами. К идее проекта проявили интерес крупные системные компании, инвестирующие миллионы средств в экономику Украины и реализующие масштабные социальные проекты на местном и национальном уровнях.