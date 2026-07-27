Культовый бренд меняет визуальный стиль: как будет выглядеть обновленная Coca-Cola Zero Sugar

Компания "Кока-Кола" представила обновленный дизайн Coca-Cola Zero Sugar, который стал более современным. Несмотря на новое оформление, уникальный вкус напитка останется прежним.

Главная идея обновления – сделать Coca-Cola ещё более Coca-Cola, одновременно подчеркнув хорошо знакомые потребителям визуальные элементы.

Отныне Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero Sugar будут объединены единой фирменной красно-белой цветовой гаммой. Индивидуальность каждого из продуктов подчеркнут уникальные визуальные элементы.

Новый стиль Coca-Cola Zero Sugar будет отличаться от других напитков линейки тремя характерными деталями: увеличенной надписью "Zero Sugar", черной крышкой бутылки и черной динамичной лентой на банках.

Согласно замыслу, обновленный дизайн усилит культовые элементы визуального стиля бренда. Речь идет о красном цвете Coca-Cola Red, неповторимом шрифте Spencerian, фирменной динамичной ленте Dynamic Ribbon и графическом решении Arden Square.

Coca-Cola представляет новый дизайн в рамках масштабной рекламной кампании по всему миру. Уже вскоре любимый напиток в новом стиле можно будет увидеть на полках украинских магазинов.