Кульбида рассказал, как изменится климат в Украине за 100 лет: оптимизма мало

Климат в Украине за 100 следующих лет существенно изменится, станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, очень хочется верить, что человечеству удастся остановить глобальное потепление, но пока оптимизма мало.

"Климат и раньше менялся, но это происходило на значительно более низком температурном фоне, чем сейчас. В Украине наиболее быстрые изменения климата начались в 1980-х и продолжаются поныне", – отметил Кульбида.

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Он подчеркнул, что за 30 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,5 градуса.

"В холодный период, прежде всего это январь-февраль – на 2-2,5 градуса, в теплый – на 1,5-2 градуса, особенно заметно в июле и августе", – добавил синоптик.

При этом значительно сократилась продолжительность весеннего и осеннего периодов. Например, в 2019 году в Украине вообще не было метеорологической зимы.

"Режим осадков также изменился, хотя не так существенно. Эффективность дождей стала меньшей из-за более быстрого испарения влаги, так как стало теплее. Летом стало больше засушливых явлений, которые губят урожай", – сказал Кульбида.

Человеческое воздействие на природу стало наиболее заметным в постиндустриальный период, когда начала интенсивно развиваться промышленность. С начала 1980-х годов, когда накопилась критическая масса вмешательства человека в экологию, атмосферу и озоновый слой, процессы изменения климата резко ускорились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год.

Так, новогодние праздники украинцы будут встречать с морозом, однако снежный покров к этому времени не успеет сформироваться.

По прогнозам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, в наиболее холодные дни столбики термометров опустятся до -15 градусов.

Для киевлян Новый год начнется с плюсовых температур днем. Но уже с 4-го января в городе установится минусовая температура. Потеплеет 9-го января. Солнечно со знаком + днем будет неделю. Дальше дневная температура опять снизиться.

В среднем, как утверждают метеорологи, в январе в Киеве днем +1-3, ночью около -2. Наиболее теплые дни в январе – 1,2 января и 14-е. Сравнительно тепло ночью – 1,2,11 января. Холодными ночи в январе будут 6,7,8 января, а также 18 и 19 января.