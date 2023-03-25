Куда пристроить свечной заводик: из Киево-Печерской лавры выезжают монахи и ищут помещения для церковного бизнеса

В Киево-Печерской лавре представители УПЦ (МП) начали паковать вещи и выезжать. До 29 марта они обязаны покинуть обитель, поскольку с ними официально разорвали договор аренды. Однако сами представители церкви заявляют, что в срок могут не уложиться, за 35 лет имущества накопили столько, что перевозить некуда.

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Это и неудивительно. О том, что святые отцы не только молятся на территории Лавры, но и ведут активный бизнес, хозяйственную деятельность, известно давно. Куда теперь им девать свои производства, мебель, технику – никто не знает.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Захватывали Лавру

Хозяйство УПЦ на территории Лаврского заповедника в Киеве разрасталось давно. Если в 1988 году московскому патриархату передали только дальние пещеры, то уже в 2013 году церковь захватила всю территорию нижней Лавры. При чем представители УПЦ не скрывали, что получали то, что хотели, путем захвата. Об этом в одном из интервью признавался и настоятель Павел.

"Ведь вы знаете, как мы отстаивали каждый объект – мы их просто отбирали, и я этого не скрываю", – говорил он.

А с легкой руки беглого премьер-министра Николая Азарова в 2013 году все это было передано в бесплатное пользование УПЦ (МП).

Потом объекты на территории Лавры перестраивали, ремонтировали под собственные нужды. В связи с этим возникали скандалы. Например, когда вдруг ночью рухнули въездные ворота в нижнюю Лавру. После восстановления исторические ворота оказались выше, чем предыдущие.

В Лавре появлялись новые пристройки, корпуса, овощехранилище, на древних стенах повесили кондиционеры, установили церковные магазинчики.

Куда поедут, не говорят

Несмотря на то, что настоятель Павел заявляет о том, что братия не покинет насиженное место, на самой территории уже 24 марта стояли грузовики, куда семинаристы и послушники выносили мешки, коробки с вещами.

Монахи вытаскивали свои вещи – рясы, одеяния, подсвечники, вазы, коробки. Все это грузили в частные автомобили и бусы и небольшим потоком выезжали с территории монастыря.

Куда все это повезут, никто не рассказывает.

"Может, в Голосеевскую пустынь, может, в Китаево. Куда скажут, туда и отвезем", – загадочно говорит один из грузчиков возле корпуса у спуска к нижним пещерам, где находится актовый зал монастыря.

В церковных магазинчиках на вопрос – куда же вы теперь – неопределенно пожимают плечами и отмалчиваются. Встретившийся парень, по виду семинарист, тоже ничего не знает: "Куда начальство скажет, туда и поедем". Сами священники предпочитают вообще не разговаривать.

Церковный бизнес в Лавре

Представители монастыря жаловались, что не могут за две недели вывезти отсюда все, включая бойлеры и другую технику, которыми обзавелись за все это время. Ведь за 35 лет на территории нижней Лавры разрастался и церковный бизнес, который теперь тоже нужно куда-то пристроить.

Тут, например, работает свечной заводик, который находится в старинной монастырской стене. Каждый день в нем производят тысячи свечей.

Их продают в церковных магазинах. А также за ними сюда приезжают представители других церквей и монастырей УПЦ (МП), скупают оптом для своих приходов. В интернет-магазине Лавры свечи можно купить по 3400 грн за упаковку в 200 шт. А самые дешевые стоят 1500 грн за 400 шт.

В керамической мастерской, что находится над церковным садом, изготавливают сувениры, чашки, тарелки, колокольчики, подсвечники, лампадки, пасхальные яйца. Весь товар расписывают мастерицы и продают под брендом Лавры. Такая посуда пользуется спросом в церковных лавках, особенно у туристов.

В отдельном корпусе находится швейная мастерская и магазин по продаже церковной одежды. Тут на современных электромашинках шьют и вышивают церковную одежду – рясы и подрясники, облачения, головные уборы. В рекламе мастерской говорится, что есть большой выбор тканей из Греции, России и Украины. Ассортимент товаров большой.

Для мастерских ищут помещения

В другом корпусе расположилась пекарня. По праздникам тут выпекают паски. В обычные дни – просвирки и хлеб. Все это тоже продается в церковных лавках. Особая гордость монастыря – современные импортные духовые шкафы, которые позволяют готовить быстро и качественно.

Также на территории нижней Лавры за эти годы одно за другим появились кафе и трапезные. В некоторых готовят еду для паломников. А в других обслуживают как в заведениях – с официантами. В меню – супы, рыба, блины, вареники, салаты, котлеты, напитки.

В корпусах расположилась и гостиница для паломников и мирян. С номерами на 2-4 человека, с душевыми и санузлами, горячей водой. В качестве оплаты принимают пожертвования.

У въезда в нижнюю Лавру находится и мастерская, в которой изготавливают церковные купола, кресты, шпили из нержавеющей стали, по желанию клиента могут сделать из меди.

На территории Лавры есть и свои иконописная и столярная мастерские. В них изготавливают церковную мебель – подставки для икон, столики, кресла, лавки, комоды и т.п. А также в мастерской изготавливают иконы.

И все это теперь предстоит куда-то вывезти. Работница одной из мастерских рассказала, что на самом деле они шокированы. Никто не знает пока, куда их вывезут. "Те из церковников, кто нашел себе помещение для проживания, уже складывают вещи и уезжают. А куда перетаскивать наши производства, оборудование? В других монастырях столько помещений нет", – говорит женщина.

В четверг 24 марта настоятель Павел призывал братию не покидать корпуса, а прихожан – прийти на помощь, чтобы выразить протест. Однако его призывы остались неуслышанными.