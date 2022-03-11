Куда обращаться, если готов предоставить гуманитарную помощь: в МВД поделились контактами

Сотрудники ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии делают все возможное и невозможное, чтобы спасти людей, эвакуируя их из оказавшихся в осаде городов. Вытаскивают из-под завалов разрушенных домов, вывозят из-под обстрелов, доставляют продукты, воду, лекарства.

Но чтобы делать это эффективнее, им нужна помощь: гуманитарные и расходные материалы.

МВД получает много сообщений от разных людей и разных международных фондов, которые хотят помочь, но не знают неотложных потребностей и каким образом выстроить логистику. Решено упорядочить этот процесс и сделать его централизованным, чтобы все гуманитарные грузы распределялись по тем регионам и службам, которые в этом нуждаются больше всего.

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Ведомство анонсирует открытие единого координационного центра – MVS Red Line.

"Максимально эффективно мы можем помочь в этой ситуации только вместе. Поэтому хотим обратиться ко всем, кто поддерживает Украину и украинцев в это тяжелое для нашей страны время, кто готов подставить нам свое крепкое плечо и протянуть руку помощи: в международные фонды и частные лица. Сейчас нашим спасателям, нацгвардейцам, полицейским жизненно необходима ваша поддержка, – отметили в МВД.

Если вы готовы оказывать гуманитарную помощь, обращайтесь за этими контактами:

Email: [email protected]

Telegram +380 67 441 2660

+447856321536

Координатор – советница министра внутренних дел Анна Мищенко