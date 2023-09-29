Кучеренко опроверг информацию СМИ об отмене отключений во время блекаутов для льготных категорий населения

Народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что информация, что во время аварии не будут отключаться определенные категории населения не соответствует действительности. Проект постановления правительства, на которое ссылаются СМИ, касается только отключения за долги.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"Оказывается источником этой сенсации стал проект постановления правительства о запрете отключения электроэнергии за долги. В ней ни слова об обстрелах, дефиците, отключении", – подчеркнул нардеп.

По его словам, физически невозможно при массовых отключениях точечно выбирать кого они будут касаться: "Как в их воображении при аварии можно, обесточений целой области или почти всей страны, как это было в ноябре 2022-го, отключить квартиру 71, 72 и 73, где живут бизнесмены 1,2 и 3, а квартиру 74, где живут пенсионеры, не отключать?!

Напомним, отмечалось, что энергетики готовятся к зиме и делают все возможное во избежание отключений света. Они возможны только если будут массовые атаки на энергообъекты.