Бывший офицер Комитета государственной безопасности СССР Юрий Швец, который перебрался на постоянное место жительства в США, фактически поддерживает российские спецслужбы в агрессии против Украины. Разведывательное сообщество уличило его в пропаганде, соединенной с тактикой КГБ, которая нацелена на раздор между украинскими и американскими спецслужбами.

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В частности, Швец пытается приуменьшить заслуги Главного управления разведки Минобороны Украины в отражении российской агрессии. Об этом говорится в расследовании на OpsLens Барта Маркуа, который был главным заместителем помощника министра энергетики по международным делам США, а также работал кадровым офицером дипломатической службы в Государственном департаменте.

В 80-х годах Швец служил в Вашингтоне, а после распада Советского Союза написал книгу с критикой своих бывших коллег из КГБ. Спустя некоторое время после этого он эмигрировал в США, где продолжил продвигать свои личные интересы. В частности, он активно пропагандирует так называемые "военные заговоры" в войне РФ против Украины.

"Этнический украинец, бывший советский шпион использовал любую возможность, чтобы выступить против украинских служб безопасности, вместо того, чтобы критиковать российскую агрессию", – говорится в расследовании.

Швец использует свой канал на YouTube для продвижения токсичной теории заговора в стиле КГБ. Часть его пропаганды противопоставляет начальника ГУР Кирилла Буданова директору ЦРУ Уильяму Бернсу. Развед-сообщество подчеркивает, что Швец намеренно искажает правду, отвлекая внимание от общей картины, а именно от того, что ГУР сыграло важную роль в победе в битве за Киев.

Отмечается, что цель Швеца заключается в том, чтобы создать раскол между ГУР и ЦРУ. Такое поведение в развед-сообществе назвали классической тактикой КГБ. Украинские и западные военные разведывательные организации тесно сотрудничают против российского вторжения, однако ГУР добилось больших успехов не только в отражении российских атак, н и в диверсионных операциях против российских военных объектов.

"Если бы Швец не был профессиональным шпионом, прошедшим обучение в КГБ, его бессвязное повествование можно было бы легко счесть бесцельными теориями заговора, нацеленными только на получение просмотров и кликов. Но весь его подход попахивает тактикой КГБ, отработанной за столетие, чтобы вбить клин между союзниками", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец назвал его трусом. Он также высказал мнение, что животный инстинкт не даст главе Кремля использовать ядерное оружие.