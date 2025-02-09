Кто разыскивает украинцев, не явившихся в ТЦК: в Минобороны прояснили спорный вопрос

Значительное количество украинцев уверено, что за мобилизацию отвечают только Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Однако, согласно законодательству, часть задач по мобилизационным мерам возложена на местные власти и правоохранительные органы.

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Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Укринформу. По его словам, обществу часто навязывают негативные нарративы по мобилизации, тогда как реальная картина другая. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет обязанности и зону ответственности каждой участвующей в этом процессе структуры.

"Проблематика мобилизации основывается на тех реалиях, в которых живет украинское общество в целом. Что я имею в виду? Наше информационное пространство сосредоточено на негативе, обществу навязывают нарративы о "бусификации", о плохих "ТЦКашниках". Мы видим больше негатива, чем позитива относительно необходимости защиты страны и государства", – заявил он.

По словам Гаврилюка, часть мобилизационных мер должны выполняться органами власти и полицией. У ТЦК нет полномочий разыскивать граждан, уклоняющихся от мобилизации. Эта задача возложена на местные органы власти и полицию, которые должны обеспечить доставку военнообязанных в ТЦК в случае их неявки.

"В Законе четко указаны полномочия органов местной власти и полиции. Они четко знают, что доставление в ТЦК военнообязанных – это задача органов власти и Национальной полиции. Задача должностных лиц Территориальных центров комплектования – ведение учета и отбора граждан для пополнения рядов Сил обороны Украины", – пояснил военный.

Гаврилюк подчеркнул, что в комплексе мер мобилизации ТЦК отвечает только за определенный перечень задач. Розыск ухилянтов – дело местных органов власти и полиции.

По мнению заместителя главы Минобороны, если представители местных властей не выполняют свои обязанности, ничто не мешает им добровольно сложить полномочия и уволиться. В то же время, необходимо активно работать с населением, провести соответствующую информационную работу в общинах, чтобы объяснить важность обороны государства.

"Вы же понимаете, что без мобилизации мы потеряем страну. Сколько бы у нас не было роботизированных комплексов, средств поражения, вооружения и военной техники, – всем этим руководит человек", – подчеркнул Гаврилюк.

Как сообщал OBOZ.UA, для военнослужащих ТЦК и СП планируют разработать правила обращения с военнообязанными. Цель – не допустить дальнейших нарушений прав человека и возмущения общества. Такие термины, как "бусификация" и "людоловы", должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев

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