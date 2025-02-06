Для ТЦК планируют разработать правила поведения обращения с гражданскими: когда они начнут действовать

Для военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) планируется разработать правила обращения с военнообязанными. Цель – не допустить дальнейших нарушений прав человека и возмущения общества.

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А такие термины, как "бусификация" и "людолы", должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев в интервью hromadske, которое было опубликовано 5 февраля.

По его словам, создать правила для военных ТЦК планируется уже в феврале, они будут обязательными для всех.

По словам Саранцева, эти правила доведут до всех военнослужащих ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не возмущать общество.

"К сожалению, да, негатив кое-где случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", – сказал он.

Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск добавил, что такие термины, как "бусификация" и "людоловы", должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, поскольку являются элементом российской ИПСО.

"Как бы это сейчас ни звучало, ведь российская ИПСО уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление", – объяснил Саранцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для чиновников ТЦК и ВЛК за нарушение порядка мобилизации, в частности "бусификацию".

По версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово", именно "бусификация" стала словом 2024 года, которое пришло на смену слову 2023 года "мобилизация".

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