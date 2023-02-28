''Кто пойдет воевать, как не я?'': в Хмельницком простились с погибшим на фронте добровольцем. Видео

Вчера, 27 февраля, город Хмельницкий попрощался с еще одним погибшим защитником Украины. На войне погиб 48-летний доброволец Виктор Здыбель.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Хмельницкого издания "Город". Воин погиб на Луганском направлении при выполнении боевого задания.

"Похоронили Героя на Аллее Славы в микрорайоне Раково. Ему навсегда останется 48 лет", – говорится в сообщении.

Также в источнике отметили, что Витор Здыбель пошел на войну добровольцем.

"Мама, я пошел на войну. Я же служил в Нацгвардии. Так кто пойдет воевать? Я", – вспоминает слова своего сына Надежда во время прощания с ним.

Мать погибшего называет его лучшим ребёнком – он был добрым и честным человеком.

Проводить в последний путь героически погибшего воина пришли близкие, друзья и горожане.

Побратим Виктора рассказал историю их первой встречи.

"Мы познакомились в военкомате, а дальше отправились на Харьковщину. Мы уже были в военном батальоне, заступали вместе на позиции. Он погиб от выстрела танка в Луганской области под Кременной. Многие ребята на него равнялись. Он просто своим характером, своим поведением показывал другим, как это должно быть", – рассказал военный и друг Виктора.

Как сообщал OBOZREVATEL, У Рожищенській громаді Волинської області рідні та близькі попрощалися із загиблими Героями – Романом Клецом і Тарасом Семенюком. Молоді захисники України загинули на війні.

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