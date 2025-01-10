Кто может быть освобожден от прохождения базовой военной подготовки и как будут наказывать за нарушение: объяснение адвоката

9 января, депутаты Верховной Рады приняли проект закона о базовой общевойсковой подготовке (БОВП) в Украине для всех мужчин 18-25 лет. Согласно этому закону, некоторые категории граждан могут быть освобождены от прохождения БВП.

Видео дня

Об этом рассказал адвокат Русаков Сергей эксклюзивно для OBOZ.UA. Также он объяснил, будет ли наказание за отказ от прохождения базовой военной подготовки.

По словам Русакова, от прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу;

имеющие сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

"Отказ получателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования", – отметил адвокат.

По его словам, для юношей, которые находятся за границей, чтобы стать на военный учет дистанционно, нужно пройти электронную идентификацию и уточнить свои персональные данные средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

На вопрос могут ли граждане, уже проходившие срочную службу до 2025 года, быть обязаны проходить базовую общевойсковую подготовку, Русаков ответил, что – нет, поскольку "прохождение срочной службы является основанием для освобождения от прохождения базовой общевойсковой подготовки".

Напомним, 9 января, депутаты ВР приняли в целом проект закона о базовой общевойсковой подготовке (БОВП) в Украине для всех мужчин в возрасте 18-25 лет. Это позволяет находящимся за рубежом украинским юношам при достижении 18 лет стать на военный учет, не приезжая домой.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания по вопросам усовершенствования подготовки военнослужащих сообщил, что в украинской армии внедряют новую систему. Она предусматривает увеличение продолжительности базовой всеобщей военной подготовки (БОВП) военнослужащих – с одного до 1,5 месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!