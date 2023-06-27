Кто из мужчин может выехать за границу Украины в июле: полный перечень категорий

Поскольку в Украине военное положение будет действовать по меньшей мере до 18 августа 2023 года, выезд мужчин за границу в возрасте от 18 до 60 лет будет запрещен. Однако существуют отдельные категории, на которые это правило не распространяется.

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OBOZREVATEL решил напомнить, кто из мужчин сможет покидать территорию страны в новом месяце – с 1 июля 2023 года. Отметим, что раньше этом в списке были студенты иностранных высших учебных заведений, но указанное исключение больше не актуально.

Кроме того, даже при наличии законного основания для выезда человека могут не пропустить, если не будут предъявлены все необходимые документы, подтверждающие этот статус.

Снятые с учета по состоянию здоровья

Пересечь границу на выезд могут мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья. Основанием для этого будет оформленная инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе.

Однако ограниченно пригодные граждане уехать из Украины во время военного положения все еще не могут.

Временно непригодные к военной службе

На основании справки об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии можно получить статус временной непригодности к службе сроком до шести месяцев. Таким гражданам выезд за пределы Украины разрешен.

С тремя и больше детьми

Мужчины, которые заботятся о трех и более детях младше 18 лет, тоже могут выезжать за границу. Не имеет значения, дети от одного брака или разных. Решающим фактором будет не просто наличие детей, а то, что мужчина их полноценно удерживает и может предоставить подтверждающие документы (или нотариально заверенные копии):

– свидетельства о рождении всех детей;

– свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака;

– решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.

Отцы-одиночки

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, имеют право уехать за границу. Документы, которые нужно собрать в этом случае:

– свидетельство о рождении ребенка;

– свидетельство о смерти матери (или объявление ее умершей); решение суда о лишении матери родительских прав; документ о признании матери пропавшей без вести.

Лица с инвалидностью

Граждане Украины, имеющие подтвержденную и задокументированную I–III группы инвалидности, могут пересекать границу при наличии таких документов:

– справка по форме №157-1/о;

– удостоверение, подтверждающее статус инвалида;

– пенсионное удостоверение или документ, подтверждающего назначение социальной помощи.

Сопровождение

Мужчины могут выехать за пределы Украины, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы или если они едут ухаживать за больными родителями, женой, детьми. Также это касается сопровождения детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями.

Пересечь границу разрешат в сопровождении больного или человека с инвалидностью.

Наличие постоянного места жительства за границей

Выехать за границу могут украинцы, постоянно проживающие в другой стране и имеющие соответствующие отметки в паспорте.

Военные

Военнослужащие имеют право пересекать границу, но только в нескольких случаях:

– Если военный ранен и нуждается в лечении или реабилитации за границей. Для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинца.

– Если военный едет на специализированную учебу.

Водители и волонтеры

Разрешение предоставляется водителям компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Также выезжать за границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы, гуманитарную помощь.

Работники железной дороги и моряки

Работникам ж/д транспорта, а также морякам, работающим на международных рейсах, разрешено покидать территорию Украины.

Пересекать границу могут моряки, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или занимаются подготовкой на судах. Необходимые документы:

– трудовой договор;

– письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены, деятели культуры

Разрешено покидать Украину спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для выезда нужно получить решение Минспорта о включении в состав участников соревнования и т.д.

Деятели культуры могут посещать другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Артисты для этого обязаны запросить выезд и получить приглашение от организатора мероприятия. На основании этих документов Минкульт выдает разрешение пересечь границу.

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