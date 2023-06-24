Кого могут мобилизовать в Украине с 1 июля и законно ли вручение повесток через родственников: разъяснение

В Украине с 1 июля 2023 года продолжится мобилизация в условиях военного положения из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. При этом повестку законно вручать только лично, под подпись военнообязанного.

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OBOZREVATEL решил напомнить, кого могут призвать в армию во втором месяце лета. Это:

– военные, проходившие срочную службу;

– офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы;

– граждане, не проходивших военную службу;

– ограничено пригодные по состоянию здоровья (в связи с военным положением).

Отметим, 30 мая 2023 года принят проект закона №9281, предусматривающего внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Теперь общей мобилизации будут подлежать военнообязанные, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы (раньше нижний порог был 27 лет).

Военнообязанные с двойным гражданством, выезжающие за границу на постоянное место жительства, не подлежат мобилизации. Даже если они сообщают о том, что имеют второе гражданство, их должны снять с военного учета в Украине.

При этом повестку могут вручить только лично. После ее получения человек должен поставить свою подпись в соответствующем документе, объяснил "РБК-Украина" адвокат Антон Маринич.

Такой опции, как вручение повестки родственникам, украинским законодательством не предусмотрено.

"Постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" №1487 от 30 декабря 2022 года определен перечень уполномоченных лиц, которые могут вручить повестку. При том, что на родственников или других близких людей военнообязанного такие обязанности по вручению не возлагаются", – объяснил специалист.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военное положение в Украине будет действовать по меньшей мере до 18 августа 2023 года. Среди мужчин от 18 до 60 лет есть те, которые не подлежат призыву. Читайте об этом в нашем материале по ссылке.

– В нашей стране ранее приняли законопроекты для усовершенствования работы ВВК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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