Крымскотатарский орнамент внесли в список ЮНЕСКО: чем он уникален. Фото

Крымскотатарский орнамент Орьнек и знание о нем официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято во время 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

В частности, Орьнек внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщили Президент Украины Владимир Зеленский и министр культуры Александр Ткаченко.

Зеленский подчеркнул, что это достойное признание самобытности киримлы и красоты культурной мозаики Украины.

"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне", - отметил Ткаченко.

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Он также поблагодарил бывшего министра культуры Евгения Нищука за начало этой инициативы, а команді Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что это ответственное дело было завершено.

Стоит отметить, что Орьнек – это традиционный орнамент в декоративно-прикладном художественном искусстве крымских татар. Ним обычно отделывались разнообразные предметы быта и культа, среди которых - одежда, ткани, ювелирные изделия, мебель, архитектурные объекты, надгробия.

Этот орнамент относится к древнейшим достижениям культуры крымскотатарского народа и является уникальным явлением мировой культуры, связанной своей тематикой и символикой с древней историей Крыма. Кроме того, он переплетается со всеми цивилизациями, прошедшими через полуостров: скифской, античной, византийской, тюркской. На данный момент орнаментальное искусство крымских татар продолжает развиваться.

Орнамент состоит из объединенных мелких элементов, преимущественно растительного и геометрического характера, симметричного и асимметричного расположения. Его разнообразные элементы создают единую смысловую ячейку. Они усиливают друг друга или образуют новые знаки.

Традиционный орнамент, кроме художественно-эстетического значения, имел важную знаковую и магическую функцию. В нем кодировалась особая информация и с помощью особых символов, а также символов магического содержания происходила защита от злых сил.

Ранее Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором выступил шеф-повар Евгений Клопотенко.