В прошлом году я одним из первых сказал, что крымскому мосту придет конец. Мы даже соответствующую марку нарисовали. Сейчас мы приближаемся к ситуации, когда конец моста является частью нашей контрнаступательной операции. Уничтожить мост столь же важно, сколь и прорвать оборону противника. И это будет однозначно сделано.

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Далее текст на языке оригинала.

Але тут виникає ще один цікавий ефект. Якщо ЗСУ переріжуть сухопутний коридор і знищать міст – як евакуюватись населенню? Справа в тому, що з 2014 року в Крим переселили більше 300 тисяч осіб з рф. Це переважно військові з сім’ями. І, звісно, вони захочуть максимально вивезти звідти близьких. Оскільки це буде не можливо через міст і сухопутний шлях, залишиться водний. Тому є велика ймовірність, що ми станемо свідками масштабної гуманітарної кризи, викликаної бажанням сотень тисяч евакуюватись. На цьому тлі ще треба буде тримати оборону, з обмеженими запасами МТЗ та снарядів.

Як то кажуть, karma is bitch, і ми ще будемо спостерігати куди гірші кадри евакуації, чим це було в перші дні війни в наших містах. На місці рашистів я б почав виїжджати з Криму вже, поки не пізно.

Ви нам ще за Маріуполь відповісте, покидьки!