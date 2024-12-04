'Крыивки-малыши', командные пункты и госпитали: какие стальные укрытия от 'Метинвеста' пользуются наибольшим спросом в ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России Группа "Метинвест" Рината Ахматова в рамках инициативы "Стальной Фронт" наладила производство мобильных металлических укрытий, получивших название "стальные крыивки". Их на фронт поставляют в виде отдельных укрытий, командных пунктов, состоящих из нескольких единиц, и даже подземного госпиталя. В то же время растет спрос на фронте на "укрытие-малыши", для операторов дронов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

"Высокий спрос имеет уменьшенная вдвое "крыивка" для экипажей пилотов дронов. Этот "малыш" размером 3 м длиной и 2 м в диаметре позволяет быстро и незаметно устанавливать "крыивку" и вести эффективную работу по разведке и поражению боевых целей подразделениями аэроразведки или ударных БпЛА", – говорит операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко.

Правильная установка укрытия является критически важной для эффективности стальных "крыивок". Обычно их углубляют в землю на 3,5 и более метров, а для дополнительной защиты сверху конструкции укладывают деревянные брусья, которые затем засыпают землей. Военные подтвердили, что такие укрытия способны выдержать прямые попадания 152-миллиметровых снарядов – одних из самых мощных на поле боя.

С 2022 года, когда в "Метинвесте" приступили к производству металлических бункеров, процесс их изготовления наладился, стал систематическим и значительно ускорился, говорят в компании.

"Сейчас изменен сам подход к собственному стальному производству. На участке одновременно работают над созданием серии укрытий, а не искусственных заказов, как это было в прошлые годы", – отмечает Александр Мироненко.

Сейчас в компании отмечают: "Метинвест" достиг верхней отметки в объемах военного производства. Увеличение поточного производства требует определенных условий – например, привлечения большего количества специалистов.

"Изделия для армии – это еще одна задача для металлургов и горняков, отлучаемых от основного производства (выпуска стали/полуфабрикатов/сырья). Нанимать новых людей трудно из-за миграции, мобилизации, вопроса с бронированием и т.д. Возможность формирования постоянной команды специалистов, привлеченных только для выполнения государственных заказов, способствовало бы усилению этого направления, увеличению объемов производства и т.д.", – говорят в компании.

Напомним, за время войны "Метинвест" передал на фронт уже более 600 укрытий, на общую сумму более 300 млн грн. Все укрытия бойцы получают безвозмездно.

С начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.