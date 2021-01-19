Кровавое Крещение: 7 лет назад "Беркут" поливал людей на Майдане водой в мороз и бросался гранатами

Ночь с 19 на 20 января 2014 года вошла в историю Украины как "Кровавое Крещение". Мирная акция, собравшаяся в ответ на принятие диктаторских "законов 16 января", переросла тогда в жесткое противостояние между протестующими и силовиками.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как развивались роковые события.

После Народного вече на Майдане Незалежности часть протестующих, в том числе представителей "Правого сектора", возмущенные "законами 16 января" и выступлением оппозиции, отправились к Верховной Раде.

Дорогу им перекрыл "Беркут", который загородился автобусами и грузовиками у входа на стадион "Динамо". Во время столкновений один из автобусов перешел под контроль протестующих – он послужил им тараном.

После нескольких попыток прорвать кордон в протестующих полетели светошумовые гранаты и резиновые пули, силовики применили слезоточивый газ. Кроме того, они все время поливали людей водой из водометов, что при минусовой температуре запрещается законом. В ответ им скандировали "Крещение!" (отсюда название событий – "Кровавое Крещение"). 19 января 2014 года в Киеве было около 7-10 градусов мороза – улица Грушевского превратилась в сплошной каток.

В МВД при этом заявили, что использовали воду для тушения пожаров (в результате противостояния в тот день были сожжены несколько автомобилей и автобусов). Протестующие в качестве оружия использовали брусчатку, также кто-то бросил в сторону милиции несколько коктейлей Молотова.

По состоянию на восемь часов вечера за медицинской помощью обратились 24 пострадавших, у нескольких из них были рваные раны и переломы. Также стало известно, что "Беркут" схватил двух парней, строителей из Кировограда, на улице Грушевского: их раздели, били, обливали водой и оставили голыми на улице.

Кроме того, силовики напали на депутата Лесю Оробец, когда она вышла на Грушевского со стороны здания парламента и стала снимать происходящее на телефон. Досталось и трем мужчинам, которые ее защищали. По словам, Оробец, на ее вопрос "Зачем вы меня бьете, я вам ничего не делаю" беркутовцы "с гаденькими смешками" заявили, что не бьют, "а оттесняют".

Во время столкновений на Грушевского пострадал и народный депутат и комендант Майдана Андрей Парубий. Он рассказал журналистам, что получил осколковые ранения ноги и рваную рану руки.

В МВС тоже заявили о пострадавших: более 70 силовиков, 40 из которых были госпитализированы.

Виталий Кличко и другие представители оппозиции отправились на переговоры в Межигорье. "Я четко ему сказал, что цена вопроса – отставка правительства и президента, но Янукович сделал вид, что пропустил это мимо ушей", – рассказывал тогда Кличко.

В то же время Янукович был не против переговоров с оппозицией для урегулирования ситуации. Он поручил создать рабочую группу Андрею Клюеву, которого считают ответственным за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Протестующие, в свою очередь, сочли такое решение попыткой выиграть время, чтобы стянуть в Киев как можно больше силовиков со всей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд отменил люстрацию главного следователя МВД времен Майдана Николая Чинчина. Осенью 2020 года он прошел конкурс на новую руководящую должность в ведомстве.