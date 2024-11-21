Кропивницкого передали помощь для переселенцев из Донецкой области от Фонда Рината Ахметова

Для людей, эвакуированных из Донбасса в Кропивницкий, Фонд Рината Ахметова передал более 1,5 тысяч продуктовых наборов.

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Помощь предназначена для вынужденных переселенцев из Покровского района, а также Бахмутской, Угледарской и Константиновской общин, относящихся к следующим категориям:

– Люди с инвалидностью,

– Малообеспеченные люди,

– Многодетные семьи,

– Люди старше 65 лет,

– Семьи с детьми.

В каждом наборе продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.