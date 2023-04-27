Критерии изменили: какие компании в Украине могут бронировать работников во время военного положения и что нужно знать

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины расширило критерии определения предприятий, которые во время военного положения могут забронировать своих работников. Соответственно, еще ряд военнообязанных мужчин смогут получить отсрочку от мобилизации.

Видео дня

На бронирование могут рассчитывать работники учреждений и организаций, которые производят продукцию для ВСУ или важную для экономики страны в условиях войны. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, какие именно критерии изменились и что нужно помнить о брони от призыва.

Что изменилось в бронировании в апреле 2023 года?

Напомним, что критерии по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период (с изменениями) были утверждены приказом Минагрополитики №223 от 21.02.2023.

Чтобы получить статус критически важного предприятия в области сельского хозяйства, необходимо соответствовать трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета министров №76.

После получения такого статуса подается заявка на бронирование военнообязанных работников. С 18 апреля 2023 года к предприятиям, имеющим право бронировать военнообязанных работников, относятся также селекционные компании и поставщики семян овощных и полевых культур.

Наказом Минагрополитики один из критериев для этого был дополнен следующими положениями:

– предприятие, которое является поставщиком семян овощных и/или полевых культур и представляет и действует в интересах субъекта прав по более чем 100 сортам растений в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине (что подтверждается доверенностью или договором поручения с субъектом прав);

– предприятие, являющееся поставщиком семян овощных и/или полевых культур и объемов ввоза таких семян в Украину за годовой период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на более чем 40 млн грн (что подтверждается справкой о ввозе за подписью руководителя предприятия, где указывается наименование продукции (семена), код УКТ ВЭД, таможенная стоимость, дата и номер таможенной декларации).

Что нужно знать о бронировании?

Во время военного положения в Украине на бронь от мобилизации могут рассчитывать чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для ВСУ.

Перечень подлежащих бронированию военнообязанных устанавливается ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, речь идет о мужчинах 18-60 лет, которые работают:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым предприятия относят к критически важным, устанавливаются КМУ. В то время как объемы бронирования работающих там военнообязанных определяют с учетом установленного для фирм и госорганов мобилизационного заказа и в целом необходимости их работы в условиях войны.

Срок действия такой отсрочки от службы не может превышать срока проведения мобилизации, а в общей сложности шести месяцев, после чего бронь нужно обновлять/подтверждать. Подробнее об этом читайте в материале.

Кроме этого, в ряд ВСУ не мобилизуют мужчин военнообязанного возраста, которые получают профессиональное высшее и высшее образование, являются ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, учатся на дневной или дуальной форме получения образования. Также мобилизации не подлежат ученые и педагоги.

Отдельно определяются категории депутатов и госслужащих, которые не будут взяты на военную службу. В частности, это депутаты ВРУ и Верховной Рады АР Крым, работники определенных органов – военного управления, частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Минобороны, СБУ, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Нацгвардии, СВР, Нацполиции, ГНСУ, НГУ, НАБУ, налоговой полиции, УГО, ГБР, Госисполнительной службы, некоторые категории чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во время войны университеты стали убежищем для уклонистов от мобилизации. Там фактически увеличили количество контрактных мест на 40%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!