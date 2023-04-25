Увеличили количество контрактных мест на 40%: как университеты стали убежищем для уклонистов. Расследование

Украинские университеты зарабатывают на войне за счет мобилизации, которую в нашей стране ввели из-за российской войны. ВУЗы увеличили количество контрактных мест на 40% и таким образом стали "убежищем" для уклонистов.

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На данный момент они фиксируют небывалый прирост студентов-контрактников. К примеру, по сравнению с прошлым годом количество новых студентов платной формы обучения выросло почти на 40%, при этом число мужчин возросло на 82%. И это минимум, потому что в некоторых университетах количество студентов-абитуриентов-мужчин возросло в десять раз и больше, сообщает NGL. Media.

"В условиях значительного сокращения населения (по данным ООН, из Украины вынуждены были выехать более 5 млн человек) должно было бы уменьшаться и студентов платной формы обучения. Частично так и есть – стало меньше студенток и студентов до 20 лет, традиционного возраста для поступления в университеты. Вместо этого резко – в разы – возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет. Речь идет о десятках тысяч мужчин, которые вдруг решили получить высшее образование", – сказано в сообщении.

А вся суть в том, что согласно закону, статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения. А еще при этом стоимость обучения в среднем составляет чуть более 20 тыс. грн. То есть, сумма подъемная практически для каждой семьи.

Кроме того, условия для поступления в 2022 году существенно упростились, особенно для контрактников. На некоторые специальности теперь стало достаточно простого собеседования или, более того, мотивационного письма.

Так, в 2022/2023 учебном году поступили не менее 85 тыс. мужчин призывного возраста. А если проанализировать, то учитывая среднюю стоимость года обучения в 20,8 тыс. грн, дополнительный доход украинских университетов можно оценить в 1,7 млрд. грн.

Стоит отметить, что украинцы положительно отзываются о такой возможности пройти мимо армии.

"В марте 2022 года мне пришла первая повестка, потому что оказалось, что моя специализация очень востребована. Я проигнорировал повестку и впоследствии получил уже предупреждение об уголовной ответственности. Было страшно даже выходить на улицу, потому что думал, что меня повсюду ждут работники военкомата. Поэтому когда узнал, что можно поступить на магистратуру и получить отсрочку – сразу принял решение", – рассказал 37-летний Андрей Пекарь, который сейчас получает второе высшее образование во "Львовской политехнике" и даже думает о поступлении на аспирантуру, в случае необходимости.

Подобное мнение озвучил 33-летний Сергей Чопик из Волыни, который работает в одной из украинских IТ-компаний. Он попросту решил поступить в университет еще раз, чтобы получить легальную возможность получить отсрочку от мобилизации:

"Я поступил на магистратуру во "Львовскую политехнику", потому что не хочу идти служить, честно. У меня есть работа, есть возможность донатить достаточно большие суммы на помощь армии. Думаю, что на самом деле я больше пользы принесу, если буду работать, ведь я плачу немалые налоги и сбрасываю деньги на помощь ВСУ. Проблем со вступлением не было, ведь тогда на контракте был недобор. Сейчас у нас смешанная система: часть пар проводится онлайн, часть очно. Очную часть обычно пропускаю, на онлайн иногда прихожу. Плюс – я не выкладываюсь на полную, потому что мне нужно закрыть сессию на минимальную тройку и все. Я считаю, что это лучше вариант, чтобы платить тысячи долларов взяток, бегать по лесополосам через границу и куда-то убегать".

Стоит отметить, что по сравнению с двумя предыдущими годами, в украинских ВУЗах стало в 15 раз больше студентов 30-39 лет. Более того, в категории 40+ рост еще больше.

А вот в Ивано-Франковском национальном технический университет нефти и газа процент роста числа мужчин еще более впечатляющий (+406%). Да есть еще, как минимум ряд таких ВУЗов: Луцкий национальный технический университет (+442%), Национальный лесотехнический университет Украины (+606%), Львовский национальный университет природопользования (+616%), Украинская академия книгопечатания (+754%). Рекордсменом среди крупных вузов является Черновицкий торгово-экономический институт (1134%), где контрактников первого года обучения стало больше в 12 (!) раз.

К слову, Надежда Ковальчук, проректор Луцкого национального технического университета, где количество поступающих-мужчин возросло почти на 450%, убеждает, что причины не в желании получить отсрочку от мобилизации:

"Такое увеличение количества поступающих связано как с трансформационными изменениями в нашем университете, так и с улучшением качества образовательного процесса. У нас открыты новые образовательные программы, которые пользуются спросом на рынке труда. В 2022 году произошел рост спроса на технические специальности, строительство, архитектуру и компьютерные технологии. Эта тенденция наблюдается и по другим университетам".

Некоторые руководители украинских ВУЗов, но все-таки признают, что виной популярности их заведений заключается в мобилизации.

"С чем связываю (увеличение количества студентов-плательщиков. – Ред) – с войной! Во всех вузах так", – сказал Владимир Загорский, ректор Львовского Национального лесотехнического университета.

В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали эту ситуацию.

"Я думаю, что ситуация несколько проще. Если военное командование придет к выводу, что оно нуждается в студентах, то будут внесены изменения в законодательство и студенты будут мобилизованы. А если, скажем, это сейчас не так нужно, то тогда люди получат дополнительную образование и будут лучше подготовлены к разным жизненным ситуациям, в том числе и к мобилизации", – заявил генеральный директор директората профессионального высшего, высшего образования МОН Украины Олег Шаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, военное положение и мобилизацию в Украине должны продлить по меньшей мере до середины августа 2023 года. Кого в это время призовут в ВСУ в первую очередь и всех ли отправляют на фронт – читайте в материале.

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