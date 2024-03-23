'Кричал побратимам, чтобы бросили его'. История отважного героя Украины, потерявшего на фронте ногу. Видео

В Днепропетровской области начал действовать масштабный проект для ветеранов ТитаныUA. Первым послом проекта стал заместитель председателя по вопросам ветерных войн Павлограда Максим Козорог.

Мужчина пошел защищать страну еще в 2014 году. Он получил тяжелое ранение, перенес ампутацию, после чего последовал долгий путь реабилитации и адаптации к мирной жизни. Теперь Козорог будет делиться соответствующим опытом с другими защитниками Украины.

Руководитель области и инициатор проекта ТитаныUA Сергей Лысак рассказал и показал историю Козорога: "Бораться – это в крови. Ее он потерял тогда несколько литров. Был без сознания. Когда пришел в себя – увидел, что остался без ноги. Кричал побратимам, чтобы бросили его . Но они спасли. Дальше были долгие 10 месяцев в госпитале. Операции, протезирование, реабилитация. И это был новый старт. Сегодня Максим уверенно идет по жизни и ведет за собой".

Проект создавали по принципу "равный – равному". "Он для ветеранов этой войны, о них и при их участии. Вокруг ТитаныUA объединим воинов. Прошедших боевой ад", - рассказал Лысак.

ТитаныUA включают в себя не только реабилитацию, но и инициативы, способствующие интеграции ветеранов во все сферы жизни области. Проект также предусматривает образовательные программы, задачи которых воспитать уважительное отношение к героям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с марта изменились суммы выплаты для ветеранов. Теперь эти средства будут начисляться отдельно от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

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