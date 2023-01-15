Я понимаю, что основная моя аудитория – это украинцы или оставшиеся людьми россияне. Такие есть, я в этом уверен, как и уверен в том, что они ни на что в своей стране не влияют и находятся в абсолютном меньшинстве.

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Но все же скажу: кому надо – тот услышит.

Рано или поздно, но мы увидим горящий Кремль, а его обитатели будут прятаться в бункерах под уральскими горами.

За последний год наши соседи показали всему миру, что жить рядом с ними небезопасно и физически невозможно.

Налет цивилизованности сполз с напомаженных лиц, обнажив чисто звериный оскал.

Если у кого-нибудь наивного, типа Макрона, оставались сомнения в животной сущности путинского режима, то нынче можно не беспокоиться особо по этому поводу: сомнений нет.

Если этот режим не уничтожить физически, то можно в одно прекрасное утро превратиться в пресловутый ядерный пепел. В Кремле сидят еще те гуманисты, им хватит безумия и решительности нагадить так, чтобы десяток поколений жил в бункерах и подземелиях.

И чем раньше мир поймет, что между катастрофой и цивилизацией стоит одна Украина, тем больше шансов у него уцелеть.

Неважно кто сидит или будет сидеть в Кремле, кто командует сумасшедшей ордой – Суровикин, Герасимов или лично Шойгу, суть агрессора от этого не изменится. И почерк не станет другим.

Россия никогда никому не несла свободу – исключительно порабощение или смерть. И своему народу в том числе.

Селекция, как сказал бы Мичурин.

Сотни лет гадить в захваченных домах, срать на полы, стены, кровати, размазывать дерьмо по мебели, соревноваться, кто пустит струю повыше...

Вы думаете я о Буче? Нет, это я цитирую воспоминания диких европейцев 300 летней давности, их воспоминания о суворовских богатырях.

Да, я знаю, 300 лет назад не только русские были такими. Знаю.

Но только русские такими и остались.

Они не страдают от своей жестокости и первобытности, они ей наслаждаются.

Им нравится быть такими.

И если с этим мириться, то рано или поздно они придут.

Изнасилуют, убьют, сожгут, нагадят, ограбят и назовут это освобождением.

Не верите? Почитайте комментарии по поводу сегодняшнего обстрела.

Не хотите читать комментарии быдла?

Почитайте не быдло. Холмогорова, например – есть такое существо, называемое российским историком, публицистом, писателем.

Почитайте Дугина. Маркова, если не брезгуете – про российские ракеты добра.

Их много таких холмогоровых, марковых, дугиных. Быдло больше – их тьмы, и тьмы, и тьмы...

Поэтому, оставь сомнения, любой, сюда входящий.

Или мы их или мир накроет тьма. Настоящая тьма.

В 1945 году ГУЛАГ победил Освенцим. Но это не добро победило зло. Это зло одолело зло.

Теперь это зло окрепло настолько, что захотело диктовать правила миру.

И мир или подчинится или станет жертвой, а потом и частью этого зла.

No chance.

Или мы, или они.