Кремль закручивает гайки: чем нововведения в российском законодательстве грозят жителям оккупированной части Украины

В России по отмашке Путина подготовили поправки в законодательство об экстремизме. Кремль планомерно продолжает террор в отношении инакомыслящих, причем не только на территории страны-агрессора, но и на оккупированной части Украины.

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Что же изменится для украинцев в оккупации и чего стоит опасаться – читайте в материале OBOZ.UA.

В чем суть поправок

Российское правительство внесло в Госдуму три проекта поправок в законодательство об экстремизме.

Первый проект упрощает порядок внесения в список "экстремистских организаций", который ведется на сайте минюста РФ. Сейчас для этого нужно, чтобы суд вынес в отношении организации отдельное решение по административному иску о ее запрете или ликвидации. Для украинцев в оккупации это не особо актуально, так как касается НКО, партий и т.д. Однако в новом проекте поправок есть и то, что касается "экстремистских сообществ" (неформальных).

Теперь же в список минюста собираются добавлять эти "сообщества", после того как в отношении хотя бы одного его члена вынесли обвинительный приговор по статье об участии в "экстремистском сообществе" (ст. 282.1 УК РФ).

Такой механизм может запустить эффект домино, в результате которого число обвиняемых по статьям об экстремизме резко вырастет.

Второй законопроект учитывает эти изменения в уголовной статье об "экстремистских организациях".

А вот третий законопроект упрощает открытие производств по статье о "возбуждении ненависти", совершенном публично или же в интернете (ст. 282 УК РФ).

Но перед тем, как возбудить уголовное дело, нужно вынести наказание человеку по одноименной административной статье. А новые поправки дают возможность обойти это требование и сразу открыть производство, если если следствие увидит в высказываниях обвиняемого "оправдание насилия", "пропаганду насилия" или "угрозу его применения". За это по российскому законодательству грозит до пяти лет лишения свободы.

Реалии оккупации

Именно третий проект поправок является наиболее опасным для украинцев на оккупированной территории, которые активно пользуются социальными сетями.

Дело в том, что формулировки в ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) очень размыты и ни законом, ни разъяснениями судов не раскрываются, например такие термины, как "социальная группа", "ненависть", "честь", "достоинство". В частности, по словам российских юристов, законодатель не дает исчерпывающий ответ на то, какие именно действия могут быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.

То есть все это на усмотрение российского следствия, а оно на оккупированной территории творит все что угодно. Потому украинцам в оккупации стоит быть осторожнее в социальных сетях.

"Сотрудники российской ФСБ тщательно мониторят местные паблики, добавляются в чаты. Не редкость, когда они намеренно провоцируют негативную реакцию людей, анонимно оставляя оскорбительный комментарий. На это человек ответил, например, в духе "р*ня оккупанты, валите к себе домой, иначе вас будут убивать", и все. Остальное дело техники", – рассказал собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

На оккупированной части Донецкой и Запорожской областей у местных жителей также часто возникают конфликты с российскими оккупантами родом из Дагестана или Чечни.

"Они нагло пристают к нашим девушкам, зачастую несовершеннолетним. Всех поучают, как нужно одеваться и тому подобное. А после похищения двух школьниц в Мелитополе (их затолкали в машину и пытались увезти, но прохожие смогли отбить) ситуация еще сильнее обострилась. Семейную пару, которая помогла девочкам, оккупанты забрали. Что с ними в итоге – неизвестно. Конечно же, в социальных сетях люди выплескивают свой гнев", – говорит наш собеседник из оккупированного города.

В том, что этим воспользуются российские захватчики, сомневаться не приходится. Потому еще раз: будьте осторожнее в сети, ваше местоположение могут отследить.