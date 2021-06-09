Кравчук призвал освободить четырех тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук призвал освободить четырех тяжелобольных украинцев, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО. Он также потребовал обеспечить открытие КПВВ.

Об этом шла речь во время заседания ТКГ в формате видеоконференции в среду, 9 июня, передает пресс-служба. Кравчук отметил, что освобождение граждан Украины необходимо для обеспечения их надлежащего лечения.

Соответствующей реакции от российской стороны не было, сообщили в ТКГ.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают надлежащей реакции российской стороны", – сказано в сообщении.

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Кроме того, украинская сторона предоставила свои инициативы и в сфере безопасности. В частности:

вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня,

согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравчук заявил, что понимает "несостоятельность" существования минского формата переговоров. По его словам, надежд на него нет, но украинцы пока должны потерпеть.