'Красота для всех': десять сезонов на пути к новой жизни

Изменения начинаются с веры в себя и поддержки тех, кто рядом. Глобальная программа "Красота для всех", начатая Фондом L'Oréal в 2009 году, уже 15 лет подряд становится катализатором положительных преобразований в жизни женщин во многих странах мира.

В Украине эта социальная программа инициирована "L'Oréal Украина", которая реализуется с 2017 г. при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и уже помогла сотням украинских женщин найти новый путь в жизни. Эта программа не просто дает возможность овладеть новой профессией, но и помогает женщинам снова почувствовать свою ценность, раскрыть свой потенциал и уверенно шагать в новое будущее.

"Красота для всех" – это не только профессиональные навыки, но и психологическая поддержка и развитие soft-skills – коммуникация, работа в команде, самопрезентация и работа с соцсетями.

Представитель "L'Oréal Украина" Маргарита Ковтун рассказала, что количество мест для обучения в программе, которое длится 3,5 месяца, варьируется ежегодно: "В юбилейном 10-м сезоне приняли участие 100 женщин: 50 в Киеве и 50 во Львове. Отбор участниц происходит на конкурсной основе. Важным критерием отбора является именно желание изменить свою жизнь и построить новую карьеру в бьюти-индустрии".

Инициатива реализуется при поддержке Фонда L'Oréal в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине. Представитель ООН Лилия Ибадова отметила, что доступ к образованию в сфере красоты открывает для женщин новые возможности не только профессионального развития, но и возвращения уверенности в собственных силах: "Этот проект направлен в первую очередь на поддержку. Женщина становится экономически независимой, свободной и может выбирать, где ей жить, с кем ей жить, как ей жить, она может поддерживать детей".

Участница программы "Красота для всех" Елена Данюченко рассказала, почему решила присоединиться к этой образовательной инициативе: "У меня трое детей, до семи лет им всем. И моя мама – инвалид первой группы. Поэтому мне важно быть финансово независимой. Однако у меня нет возможности платить за парикмахерские курсы, а здесь – бесплатно. И я очень хочу работать в этой сфере, чтобы уверенно стоять на ногах".

Еще одна участница программы Анна Хандусь поделилась своей историей: "Я верю, что мой рассказ может вдохновлять других, кто проходит через сложные обстоятельства. Испытав трудности, я еще больше убедилась, что изменить свою жизнь возможно, и я готова это сделать. Этот курс для меня – шанс стать сильнее, получить новые знания и снова почувствовать себя частью общества".

Алла Куляс, которая тоже присоединилась к программе "Красота для всех", поделилась своими первыми впечатлениями от данной инициативы: "В связи с изменением настроения, с тем, что я увидела проект, мне захотелось жить, и жить по-новому. Я захотела участвовать в жизни других людей в хорошем смысле. Это для меня был очень большой толчок что-то делать, действовать".

А еще одна участница программы Юлия Соболевская призналась, что наконец-то сможет реализовать заветную мечту: "Я давно мечтаю об этой профессии, еще со школьных лет, но так сложилась жизнь, что не было возможности. Надеюсь, что в этот раз я наконец смогу все же достичь цели".

Финал десятого сезона программы "Красота для всех" – в конце июля. Участницы получат сертификаты и поддержку в трудоустройстве.

Эта глобальная программа, внедренная Фондом L'Oréal, уже помогла тысячам женщин по всему миру. В Украине шанс изменить свою жизнь и стать на ноги получили более 500 представительниц прекрасного пола.

OBOZ.UA будет следить за ходом юбилейного сезона проекта "Красота для всех" и рассказывать читателям истории достижения его участниц.