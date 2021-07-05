Полчища божьих коровок "атаковали" морское побережье на Одесчине. Фото и видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Новости
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Божьи коровки 'атаковали' морское побережье

Огромные стаи божьих коровок оккупировали пляжи в Затоке, Каролино-Бугазе и в Сергеевке. Также они были замечены Болгарии (Золотые Пески, Несебр) и Румынии (Констанца, Мамая).

Подробнее о нашествии насекомых – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). По словам энтомологов, причина их появления может скрываться в частых дождях, которые мешают фермерам заниматься обработкой полей от насекомых-вредителей.

Тем не менее, божью коровку вряд ли можно назвать опасным или вредным насекомым. Наоборот, она считается полезной, потому что активно пожирает тлю и других вредителей.

Видео дня
Нашествие насекомых в Одессе.

Кроме того, энтомологи уточнили, что подобные нашествия возможны раз в 5-6 лет. Об этом сообщает "Таймер".

Типичные для нашего климата семиточечные божьи коровки не несут никакой опасности для здоровья человека. В отличии от азиатской разновидноси этого насекомого, желтовато-оранжевой 19-точечной божьей коровки-арлекина (она же хармония изменчивая), которая может укусить. В некоторых случаях укус этого насекомого может вызывать аллергическую реакцию.

Божья коровка семиточечная.
Божья коровка желтая хармония (арлекин).

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