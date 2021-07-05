Полчища божьих коровок "атаковали" морское побережье на Одесчине. Фото и видео
Огромные стаи божьих коровок оккупировали пляжи в Затоке, Каролино-Бугазе и в Сергеевке. Также они были замечены Болгарии (Золотые Пески, Несебр) и Румынии (Констанца, Мамая).
Подробнее о нашествии насекомых – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). По словам энтомологов, причина их появления может скрываться в частых дождях, которые мешают фермерам заниматься обработкой полей от насекомых-вредителей.
Тем не менее, божью коровку вряд ли можно назвать опасным или вредным насекомым. Наоборот, она считается полезной, потому что активно пожирает тлю и других вредителей.
Кроме того, энтомологи уточнили, что подобные нашествия возможны раз в 5-6 лет. Об этом сообщает "Таймер".
Типичные для нашего климата семиточечные божьи коровки не несут никакой опасности для здоровья человека. В отличии от азиатской разновидноси этого насекомого, желтовато-оранжевой 19-точечной божьей коровки-арлекина (она же хармония изменчивая), которая может укусить. В некоторых случаях укус этого насекомого может вызывать аллергическую реакцию.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Крыму началось нашествие комаров, "тучи" насекомых не дают туристам покоя. Это связано с цикличностью появления этих насекомых.
Также отдыхающие заметили в Кирилловке опасную кольчатую сколопендру. Она может вызвать сильный ожог на коже и аллергическую реакцию.
Туристов на Азовском море в этом году атаковали морские блохи (бокоплавы). Они живут в узкой полосе прибоя, светятся по ночам и даже фильтруют воду, но могут быть опасны для людей с аллергией. Врач-дерматолог Марина Анфилова ранее рассказала, что делать в случае укуса.