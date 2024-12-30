Красивые украинские щедровки для детей и взрослых: тексты песен

Мало какой праздник в Украине проходит без исполнения специальных ритуальных песен. Те, которые сопровождают наступление Нового года, называются щедровками.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, чем особенны щедровки. А также публикует подборку праздничных песен, которые можно исполнять в семейном кругу и в гостях, исполняя вместе взрослым и детям.

Что такое щедровка

Такое название связано с тем, что праздник Маланки, после которого наступает день Василия, называют щедрым вечером. В этот день на ужин подают богатую или щедрую кутью. От рождественской ее отличает то, что блюдо можно сдабривать маслом, ведь пост кончился.

Также принято в этот день щедро раздавать добрые пожелания на следующий год. Для этого поют специальные песни. Сюжетно они отличаются от колядок. Если первые в большинстве своем воспроизводят библейский сюжет о рождении Иисуса Христа, то вторые содержат бытовые сценки.

Когда щедруют

Щедровать начинают в вечер накануне Нового года. Молодежь собирается вместе, переодевается у разных персонажей – Козу, Черта, Маланку, Василия и т.д. – и ходит со специальным праздничным спектаклем, который называется вертепом, по улицам. По дороге щедрователи заходят в дома и поют хозяевам, за что получают небольшое вознаграждение – угощение или мелкие деньги..

Продолжительность сезона щедрований в разных регионах может быть разной. Главное – спеть щедровки в новогодний вечер. Также их исполняют 1 января вместе с ритуалом засевания. Самый поздний день, когда традиционно поют щедровки – это Крещение, которое сейчас приходится на 6 января.

Тексты щедровок

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір.

А я знаю, що пан вдома,

Сидить собі кінець стола.

Щедрий вечір…

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба.

Щедрий вечір…

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

Щедрий вечір…

А в тій калитці сім червінців,

Усім дітям по червінцю.

Щедрий вечір.

Щедрий вечір всім вам, щаслива година!

Щедрий вечір всім вам, щаслива година!

Породила Діва предвічного Сина!

Ладо, Ладо, Ладо, Все на світі радо!

Щедрий вечір на землі!

Не в пишних палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Ладо…

Не білі перини Господу стелила,

На в’язанці сіна Вічного зложила.

Ладо…

А на світлім Сході зоря засвітила,

Трьох царів премудрих дуже звеселила.

Ладо…

В полі, полі плужок оре

В полі, полі плужок оре,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на ввесь вечір.

За тим плужком Господь ходить.

Щедрий вечір…

Святий Петро поганяє,

Божа Мати їсти носить.

Щедрий вечір…

"Ори, Синку, цюю нивку,

Та посієм пшениченьку".

Щедрий вечір…

Ой учора, із вечора, пасла Маланка два качора

Ой учора, із вечора,

Пасла Маланка два качора. (2)

Ой пасла, пасла, загубила,

А шукаючи, заблудила. (2)

Наша Маланка в Дністрі була,

Дністрову воду добру пила. (2)

Ой на камені ноги мила,

Тонкий фартух замочила. (2)

Ой, повій вітре буйнесенький,

Висуши фартух тонесенький. (2)

Ой, господарю, господарочку,

Ой, пусти в хату Маланочку. (2)

Ой там за горою та й за кам’яною

Ой там за горою та й за кам’яною.

Приспів: Щедрий вечір, та й за кам’яною.

Ой там Іван коника сідлає,

Коника сідлає, з двору виїжджає.

З двору виїжджає, на гору ступає.

На гору ступає, військо собирає.

Зібрав військо — стало землі тяжко.

Військо собирає, місто обступає,

Місто обступає, з гармати стріляє.

Як б’є та палить по царському двору.

Вийшли до нього царі, городяни,

Царі, городяни і славні міщани.

— Чим це дитятко та й надарувати?

Винесли йому полумисок злота.

Він на сей дар ані подивився,

Шапочки не зняв, низько не вклонився.

Вивели йому ще й царську дочку.

Він на сей дар мило подивився,

Шапочку ізняв, низько уклонився.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім'ї порозуміння!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров'я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому — дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце — жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки — то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п'ятака

А п'ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

***

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого —

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда украинцы праздновали Новый год в разные эпохи – он не всегда приходился на середину зимы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.