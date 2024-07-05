Краматорск и Славянск 10 лет назад освободили от оккупантов: Порошенко показал исторические кадры

10 лет назад в результате контрнаступления украинские войска освободили Славянск, Краматорск и другие города Донбасса. Пятый президент Петр Порошенко в соцсетях поделился уникальными видеосвидетельствами событий.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Ровно 10 лет назад Вооруженные Силы сложной, продолжительной и изнурительной операцией освободили большую часть Донбасса. 84 дня оккупации… Сегодня эти города – Краматорск и Славянск – форпост украинского войска на Востоке. Перевалочный пункт, точка сбора и место силы нашей армии", – пишет Порошенко.

"Русские ублюдки тогда, как и сейчас, использовали гражданских как живой щит. Поэтому наша операция была детально проработана и требовала времени", – вспоминает пятый президент.

"Мужество и самоотверженность украинских защитников в 2014 году позволило создать линию обороны, которая и сегодня является хребтом нашего войска в Донецкой области. Горжусь членом нашей команды Михаилом Бондарем: даже несмотря на ранения, он участвовал в освобождении Славянска и зачищал город. Благодарен нашим партизанам, которые не подверглись провокациям и террору со стороны оккупантов и приближали освобождение украинских земель", – отмечает Порошенко.

"Конечно, больно видеть, что Россия снова принесла войну на улицы этих городов – с каждым месяцем все больше Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и окрестные села обстреливают из тяжелого вооружения. Но я верю, что Вооруженные Силы защитят эти города и принесут туда мир снова", – резюмирует Порошенко.