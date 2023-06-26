'Кракен-девочка по имени Руби': Melovin и Даша Кубик озвучили на украинском новую анимацию от авторов 'Шрека'

Создатели "Шрека" и "Кота в сапогах" представляют новую анимационную историю "Кракен-девочка по имени Руби" и этим летом приглашают погрузиться в невероятное приключение! Застенчивая, милая и несколько неуклюжая Руби, как и все подростки ее мира, пытается жить обычной жизнью, но в большинстве своем чувствует себя совершенно невидимой среди сверстников. Но все меняется, когда она узнает, что принадлежит королевскому роду мифических морских кракенов.

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Вместе с новыми героями в путешествие отправляются и украинские звезды дубляжа украинский певец Melovin, блоггеры Даша Майорова и Даша Кубик.

В самобытного Тревина превратился Melovin. Тревин яркий, оригинальный, он не боится выделяться из толпы и больше всего ценит друзей.

"Я когда услышал о своем герое даже не раздумывал! Мне так нравится, что в мультиках сейчас поднимается тема разнообразия и принятия. Теперь и персонажи могут быть эксцентричными и с таким вот характером, как Тревин! Тонирование и дубляж – теперь для меня не менее кайфовая работа, чем музыка. Мечтаю о новом подобном сотрудничестве!" – комментирует певец.

Харизматическую Марго зубывала не менее харизматичная блоггер Даша Кубик. Свою первую роль в дубляже девушка восприняла с большим энтузиазмом.

"Это так круто, пытаться превратиться в другого героя и как будто прожить вместе с ним маленькую жизнь. Для меня это невероятный опыт, ведь это мой дебют. Мы с Марго сошлись по духу с первых секунд. Было комфортно в ее образе, чем-то мы с героиней похожи, но, если честно, то мне есть чему у нее поучиться", – рассказала Даша Кубик.

В Блисс превратилась певица и блоггер Даша Майорова. Для девушки роль тоже стала дебютом.

"Мы с Блисс очень похожи — он, как и я, человек настроения: может быть чрезвычайно спокойным или наоборот невероятно энергичным. Дублировать анимационную героиню — это фантастический опыт. Ты переживаешь ее историю, волнуешься за каждый успех или неудачу. Вообще для меня дубляж — это мечта, о которой даже думать не могла. Поэтому всех приглашаю в кино и буду с нетерпением ждать отклика", – отметила блоггер.