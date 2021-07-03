Коты, которые спят в постели своего хозяина, рискуют подхватить коронавирус

Исследования показали, что кошки, которые спят в постели своего хозяина, могут заразиться коронавирусом.

Ученые предупредили, что людям с положительным результатом теста следует избегать контакта с домашними животными, чтобы предотвратить распространение вируса на животных, которые выступают как "резервуары" для вируса, пишет Mirror.

Эксперты опасаются, что животные могут в конечном итоге передать вирус людям, хотя ни один из известных случаев этого не подтвержден.

Голландское исследование домашних хозяйств показало, что кошки более восприимчивы к COVID-19, чем собаки. Две трети кошек и 43% собак в исследовании дали положительный результат на антитела. У половины собак наблюдались симптомы коронавируса, в основном отсутствие энергии и потеря аппетита. У некоторых животных был кашель или диарея. Около 40% кошек с COVID-19 имели затрудненное дыхание и насморк, причем у трех из домашних животных наблюдались тяжелые симптомы.

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