Коронавирусом в Украине заразились более 2 тыс. человек за сутки: статистика в областях

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
11,2 т.
Коронавирус в Украине сегодня

В Украине на утро 15 февраля количество случаев коронавируса выросло на 2332 и достигло уже 1 273 475. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще 62 украинцев.

Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 умерли 24 392 гражданина, в то же время 1 116 779 вылечились (+2478). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 457, Черновицкой – 225, г. Киев – 211 и Киевской области – 171, на Житомирщине – 150. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Данные по коронавирусу в Украине на утро 15 февраля

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 211 случаев;

  • Винницкая область – 142 случая;

  • Волынская область – 45 случаев;

  • Днепропетровская область – 106 случаев;

  • Донецкая область – 28 случаев;

  • Житомирская область – 150 случаев;

  • Закарпатская область – 113 случаев;

  • Запорожская область – 46 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 457 случаев;

  • Киевская область – 171 случай;

  • Кировоградская область – 3 случая;

  • Луганская область – 9 случаев;

  • Львовская область – 123 случая;

  • Николаевская область – 77 случаев;

  • Одесская область – 75 случаев;

  • Полтавская область – 21 случай;

  • Ривненская область – 15 случаев;

  • Сумская область – 47 случаев;

  • Тернопольская область – 79 случаев;

  • Харьковская область – 59 случаев;

  • Херсонская область – 31 случай;

  • Хмельницкая область – 10 случаев;

  • Черкасская область – 66 случаев;

  • Черновицкая область – 225 случаев;

  • Черниговская область – 23 случая.

Прирост заражений COVID-19 и смертей от него в Украине

Отметим: в официальные статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Прирост выздоровлений от COVID-19 в Украине

За сутки в Украине было проведено 13 740 тестирований на диагностику COVID-19, в частности, 11 073 методом ПЦР и 2667 методом ИФА. Всего – 6 551 858 ПЦР-тестирований.

COVID-карта Украины
Данные по коронавирусу в Украине

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