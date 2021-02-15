Коронавирусом в Украине заразились более 2 тыс. человек за сутки: статистика в областях

В Украине на утро 15 февраля количество случаев коронавируса выросло на 2332 и достигло уже 1 273 475. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще 62 украинцев.

Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 умерли 24 392 гражданина, в то же время 1 116 779 вылечились (+2478). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 457, Черновицкой – 225, г. Киев – 211 и Киевской области – 171, на Житомирщине – 150. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 211 случаев;

Винницкая область – 142 случая;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 106 случаев;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 150 случаев;

Закарпатская область – 113 случаев;

Запорожская область – 46 случаев;

Ивано-Франковская область – 457 случаев;

Киевская область – 171 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 123 случая;

Николаевская область – 77 случаев;

Одесская область – 75 случаев;

Полтавская область – 21 случай;

Ривненская область – 15 случаев;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 79 случаев;

Харьковская область – 59 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 66 случаев;

Черновицкая область – 225 случаев;

Черниговская область – 23 случая.

Отметим: в официальные статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

За сутки в Украине было проведено 13 740 тестирований на диагностику COVID-19, в частности, 11 073 методом ПЦР и 2667 методом ИФА. Всего – 6 551 858 ПЦР-тестирований.

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