Коронавирусом в Украине заразились более 2 тыс. человек за сутки: статистика в областях
В Украине на утро 15 февраля количество случаев коронавируса выросло на 2332 и достигло уже 1 273 475. За минувшие сутки болезнь унесла жизни еще 62 украинцев.
Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 умерли 24 392 гражданина, в то же время 1 116 779 вылечились (+2478). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 457, Черновицкой – 225, г. Киев – 211 и Киевской области – 171, на Житомирщине – 150. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 211 случаев;
Винницкая область – 142 случая;
Волынская область – 45 случаев;
Днепропетровская область – 106 случаев;
Донецкая область – 28 случаев;
Житомирская область – 150 случаев;
Закарпатская область – 113 случаев;
Запорожская область – 46 случаев;
Ивано-Франковская область – 457 случаев;
Киевская область – 171 случай;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 9 случаев;
Львовская область – 123 случая;
Николаевская область – 77 случаев;
Одесская область – 75 случаев;
Полтавская область – 21 случай;
Ривненская область – 15 случаев;
Сумская область – 47 случаев;
Тернопольская область – 79 случаев;
Харьковская область – 59 случаев;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 66 случаев;
Черновицкая область – 225 случаев;
Черниговская область – 23 случая.
Отметим: в официальные статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.
За сутки в Украине было проведено 13 740 тестирований на диагностику COVID-19, в частности, 11 073 методом ПЦР и 2667 методом ИФА. Всего – 6 551 858 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ученые НАН прогнозируют, что до 22 февраля в Украине продолжит снижаться смертность и темпы распространения коронавируса.
В то же время врач-епидемиолог Людмила Мухарская говорит, что каждый украинец является потенциальным контактным COVID-19.