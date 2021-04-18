Коронавирусом в Украине заболели еще 10 тысяч человек: статистика в областях
За прошедшие сутки в Украине диагноз коронавирус подтвердили в 10 282 граждан, среди которых 456 детей и 161 медицинский работник. На утро 18 апреля количество всех заражений достигла 1 946 510.
С начала пандемии COVID-19 унес жизни 39 786 человек (+250), при этом 1 482 079 украинцев побороли болезнь и вылечились (+6523). Обновленные данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, также они появились на сайте СНБО.
Больше всего новых заражений зарегистрировали в Харьковской области – 1590, Днепропетровской – 1114), Киевской – 597, Одесской – 595 и Черниговской – 587. Еще 4274 больных попали в больницы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 480 случаев;
Винницкая область – 177 случаев;
Волынская область – 197 случаев;
Днепропетровская область – 1114 случаев;
Донецкая область – 511 случаев;
Житомирская область – 379 случаев;
Закарпатская – 106 случаев;
Запорожская область – 151 случай;
Ивано-Франковская область – 100 случаев;
Киевская область – 597 случаев;
Кировоградская область – 219 случаев;
Луганская область – 65 случаев;
Львовская область – 461 случай;
Николаевская область – 468 случаев;
Одесская область – 595 случаев;
Полтавская область – 160 случаев;
Ривненская область – 300 случаев;
Сумская область – 540 случаев;
Тернопольская область – 256 случаев;
Харьковская область – 1590 случаев;
Херсонская область – 215 случаев;
Хмельницкая область – 540 случаев;
Черкасская область – 300 случаев;
Черновицкая область – 174 случая;
Черниговская область – 587 случаев.
В официальной статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией нет данных со временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, а также Крыма.
За прошедшие сутки в стране провели 60 380 тестирований, в частности 27 278 методом ПЦР и 6558 методом ИФА, а также 26 544 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии – 8 942 671 ПЦР-тестирование
В то же время за 17 апреля прививки от коронавируса получили еще 3333 украинца. Всего в стране вакцинировано уже 449 194 человека, в том числе пятеро полностью.
Количество прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 186 прививок;
Винницкая область – 45 прививок;
Волынская область – 133 прививки;
Днепропетровская область – 284 прививки;
Донецкая область – 620 прививок;
Житомирская область – 36 прививок;
Закарпатская – 24 прививки;
Запорожская область – 56 прививок;
Ивано-Франковская область – 94 прививки;
Киевская область – 223 прививки;
Кировоградская область – 29 прививок;
Луганская область – 50 прививок;
Львовская область – 401 прививки;
Николаевская область – 48 прививок;
Одесская область – 381 прививки;
Полтавская область – 76 прививок;
Ривненская область – 78 прививок;
Сумская область – 15 прививок;
Тернопольская область – 58 прививок;
Харьковская область – 50 прививок;
Херсонская область – 56 прививок;
Хмельницкая область – 196 прививок;
Черкасская область – 27 прививок;
Черновицкая область – 145 прививок;
Черниговская область – 22 прививки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
53% украинцев считают борьбу с COVID-19 в стране провальной. Удовлетворительной ее назвали 34%, а успешной – всего 3%. В то же время 10% опрошенных не смогли ответить на вопрос.
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