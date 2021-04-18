Коронавирусом в Украине заболели еще 10 тысяч человек: статистика в областях

За прошедшие сутки в Украине диагноз коронавирус подтвердили в 10 282 граждан, среди которых 456 детей и 161 медицинский работник. На утро 18 апреля количество всех заражений достигла 1 946 510.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни 39 786 человек (+250), при этом 1 482 079 украинцев побороли болезнь и вылечились (+6523). Обновленные данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, также они появились на сайте СНБО.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Харьковской области – 1590, Днепропетровской – 1114), Киевской – 597, Одесской – 595 и Черниговской – 587. Еще 4274 больных попали в больницы.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 480 случаев;

Винницкая область – 177 случаев;

Волынская область – 197 случаев;

Днепропетровская область – 1114 случаев;

Донецкая область – 511 случаев;

Житомирская область – 379 случаев;

Закарпатская – 106 случаев;

Запорожская область – 151 случай;

Ивано-Франковская область – 100 случаев;

Киевская область – 597 случаев;

Кировоградская область – 219 случаев;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 461 случай;

Николаевская область – 468 случаев;

Одесская область – 595 случаев;

Полтавская область – 160 случаев;

Ривненская область – 300 случаев;

Сумская область – 540 случаев;

Тернопольская область – 256 случаев;

Харьковская область – 1590 случаев;

Херсонская область – 215 случаев;

Хмельницкая область – 540 случаев;

Черкасская область – 300 случаев;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 587 случаев.

В официальной статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией нет данных со временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины, а также Крыма.

За прошедшие сутки в стране провели 60 380 тестирований, в частности 27 278 методом ПЦР и 6558 методом ИФА, а также 26 544 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии – 8 942 671 ПЦР-тестирование

В то же время за 17 апреля прививки от коронавируса получили еще 3333 украинца. Всего в стране вакцинировано уже 449 194 человека, в том числе пятеро полностью.

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 186 прививок;

Винницкая область – 45 прививок;

Волынская область – 133 прививки;

Днепропетровская область – 284 прививки;

Донецкая область – 620 прививок;

Житомирская область – 36 прививок;

Закарпатская – 24 прививки;

Запорожская область – 56 прививок;

Ивано-Франковская область – 94 прививки;

Киевская область – 223 прививки;

Кировоградская область – 29 прививок;

Луганская область – 50 прививок;

Львовская область – 401 прививки;

Николаевская область – 48 прививок;

Одесская область – 381 прививки;

Полтавская область – 76 прививок;

Ривненская область – 78 прививок;

Сумская область – 15 прививок;

Тернопольская область – 58 прививок;

Харьковская область – 50 прививок;

Херсонская область – 56 прививок;

Хмельницкая область – 196 прививок;

Черкасская область – 27 прививок;

Черновицкая область – 145 прививок;

Черниговская область – 22 прививки.

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