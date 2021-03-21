Коронавирусом в Украине заболели еще более 11 тыс. человек: статистика в областях

В Украине заражение коронавирусом подтвердили в 11 145 граждан за сутки, среди новых больных – 585 детей и 199 медработников. На утро 21 марта общее количество случаев достигло 1 546 363.

Из них COVID-19 унес жизни 29 941 человека (+166), при этом 1 257 849 украинцев побороли болезнь (+3877). Об этом сообщил в Facebook глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали во Львовской области – 1117, Харьковской – 879, Житомирской – 814, Днепропетровской – 760 и Хмельницкой – 740. Еще 4838 человек были госпитализированы.

Коронавирус в Украине за сутки Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 434 случая;

Винницкая область – 664 случая;

Волынская область – 173 случая;

Днепропетровская область – 760 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 814 случаев;

Закарпатская – 367 случаев;

Запорожская область – 274 случая;

Ивано-Франковская область – 331 случай;

Киевская область – 654 случая;

Кировоградская область – 95 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 1117 случаев;

Николаевская область – 353 случая;

Одесская область – 660 случаев;

Полтавская область – 267 случаев;

Ривненская область – 217 случаев;

Сумская область – 388 случаев;

Тернопольская область – 376 случаев;

Харьковская область – 879 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 740 случаев;

Черкасская область – 291 случай;

Черновицкая область – 418 случаев;

Черниговская область – 312 случаев.

Традиционно, в официальной статистике не указана информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В течение суток в Украине провели 68 776 тестирований на COVID-19, в частности 35 240 методом ПЦР, 6443 методом ИФА, а также 27 093 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 7 659 777 ПЦР-тестирований.

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