Коронавирусом в Украине заболели еще более 11 тыс. человек: статистика в областях
В Украине заражение коронавирусом подтвердили в 11 145 граждан за сутки, среди новых больных – 585 детей и 199 медработников. На утро 21 марта общее количество случаев достигло 1 546 363.
Из них COVID-19 унес жизни 29 941 человека (+166), при этом 1 257 849 украинцев побороли болезнь (+3877). Об этом сообщил в Facebook глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали во Львовской области – 1117, Харьковской – 879, Житомирской – 814, Днепропетровской – 760 и Хмельницкой – 740. Еще 4838 человек были госпитализированы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 434 случая;
Винницкая область – 664 случая;
Волынская область – 173 случая;
Днепропетровская область – 760 случаев;
Донецкая область – 373 случая;
Житомирская область – 814 случаев;
Закарпатская – 367 случаев;
Запорожская область – 274 случая;
Ивано-Франковская область – 331 случай;
Киевская область – 654 случая;
Кировоградская область – 95 случаев;
Луганская область – 23 случая;
Львовская область – 1117 случаев;
Николаевская область – 353 случая;
Одесская область – 660 случаев;
Полтавская область – 267 случаев;
Ривненская область – 217 случаев;
Сумская область – 388 случаев;
Тернопольская область – 376 случаев;
Харьковская область – 879 случаев;
Херсонская область – 165 случаев;
Хмельницкая область – 740 случаев;
Черкасская область – 291 случай;
Черновицкая область – 418 случаев;
Черниговская область – 312 случаев.
Традиционно, в официальной статистике не указана информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В течение суток в Украине провели 68 776 тестирований на COVID-19, в частности 35 240 методом ПЦР, 6443 методом ИФА, а также 27 093 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 7 659 777 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за 19 марта прививку против COVID-19 получили 11 628 украинцев – больше всего с начала кампании иммунизации. В общем вакцинированы 104 342 человека.
В Украине обновили распределение регионов на зоны эпидемиологической опасности из-за пандемии коронавируса. "Красный" карантин отныне будет действовать в Одесской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве.