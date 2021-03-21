На коронавірус в Україні захворіло ще понад 11 тис. осіб: статистика в областях
В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 11 145 громадян за добу, серед нових хворих – 585 дітей і 199 медпрацівників. На ранок 21 березня загальна кількість випадків сягнула 1 546 363.
Із них COVID-19 забрав життя 29 941 людини (+166), водночас 1 257 849 українців побороли хворобу (+3877). Про це повідомив у Facebook очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов, оновив дані й сайт РНБО.
Найбільше підтверджених випадків зафіксували в Львівській області – 1117, Харківській – 879, Житомирській – 814, Дніпропетровській – 760 і Хмельницькій – 740. Ще 4838 осіб було госпіталізовано.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 434 випадки;
Вінницька область – 664 випадки;
Волинська область – 173 випадки;
Дніпропетровська область – 760 випадків;
Донецька область – 373 випадки;
Житомирська область – 814 випадків;
Закарпатська – 367 випадків;
Запорізька область – 274 випадки;
Івано-Франківська область – 331 випадок;
Київська область – 654 випадки;
Кіровоградська область – 95 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 1 117 випадків;
Миколаївська область – 353 випадки;
Одеська область – 660 випадків;
Полтавська область – 267 випадків;
Рівненська область – 217 випадків;
Сумська область – 388 випадків;
Тернопільська область – 376 випадків;
Харківська область – 879 випадків;
Херсонська область – 165 випадків;
Хмельницька область – 740 випадків;
Черкаська область – 291 випадок;
Чернівецька область – 418 випадків;
Чернігівська область – 312 випадків.
Традиційно, в офіційній статистиці не вказано інформацію про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.
Впродовж доби в Україні здійснили 68 776 тестувань на COVID-19, зокрема 35 240 методом ПЛР, 6443 методом ІФА, а також 27 093 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. А всього з початку пандемії – 7 659 777 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за 19 березня щеплення проти COVID-19 отримали 11 628 українців – найбільше від початку кампанії імунізації. Загалом вакциновано 104 342 особи.
В Україні оновили розподіл регіонів на зони епідеміологічної небезпеки через пандемію коронавірусу. "Червоний" карантин відтепер діятиме в Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській областях та Києві.