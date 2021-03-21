На коронавірус в Україні захворіло ще понад 11 тис. осіб: статистика в областях

Марина Ліснічук Суспільство 08:20, 21.03.2021 Оновлено: 09:06, 21.03.2021

В Україні зараження коронавірусом підтвердили в 11 145 громадян за добу, серед нових хворих – 585 дітей і 199 медпрацівників. На ранок 21 березня загальна кількість випадків сягнула 1 546 363.

Із них COVID-19 забрав життя 29 941 людини (+166), водночас 1 257 849 українців побороли хворобу (+3877). Про це повідомив у Facebook очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов, оновив дані й сайт РНБО.

Найбільше підтверджених випадків зафіксували в Львівській області – 1117, Харківській – 879, Житомирській – 814, Дніпропетровській – 760 і Хмельницькій – 740. Ще 4838 осіб було госпіталізовано.

Коронавірус в Україні за добу
Facebook Максима Степанова

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 434 випадки;

  • Вінницька область – 664 випадки;

  • Волинська область – 173 випадки;

  • Дніпропетровська область – 760 випадків;

  • Донецька область – 373 випадки;

  • Житомирська область – 814 випадків;

  • Закарпатська – 367 випадків;

  • Запорізька область – 274 випадки;

  • Івано-Франківська область – 331 випадок;

  • Київська область – 654 випадки;

  • Кіровоградська область – 95 випадків;

  • Луганська область – 23 випадки;

  • Львівська область – 1 117 випадків;

  • Миколаївська область – 353 випадки;

  • Одеська область – 660 випадків;

  • Полтавська область – 267 випадків;

  • Рівненська область – 217 випадків;

  • Сумська область – 388 випадків;

  • Тернопільська область – 376 випадків;

  • Харківська область – 879 випадків;

  • Херсонська область – 165 випадків;

  • Хмельницька область – 740 випадків;

  • Черкаська область – 291 випадок;

  • Чернівецька область – 418 випадків;

  • Чернігівська область – 312 випадків.

Традиційно, в офіційній статистиці не вказано інформацію про поширення коронавірусної інфекції в тимчасово окупованих районах Донецької, Луганської областей і Криму.

Впродовж доби в Україні здійснили 68 776 тестувань на COVID-19, зокрема 35 240 методом ПЛР, 6443 методом ІФА, а також 27 093 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. А всього з початку пандемії – 7 659 777 ПЛР-тестувань.

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