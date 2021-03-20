Минздрав обновил перечень карантинных зон: Одесса в 'красном' списке

В Украине обновили распределение регионов на зоны эпидемиологической опасности из-за пандемии коронавируса. "Красный" карантин отныне будет действовать в Одесской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Об этом сообщили в субботу, 20 марта, на сайте Министерства здравоохранения Украины. В "оранжевой" зоне остаются 11 регионов страны.

Там оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. Остальные регионы – в "желтой" зоне.

В Одессе и области жесткие ограничения начнут действовать уже сегодня, 20 марта. Такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет "Сегодня".

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 19 марта, свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве и четырех областях Украины, включая Одесскую.

Как сообщал OBOZREVATEL, на утро субботы, 20 марта, в Украине официально подтверждено 1 535 218 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 292 – обнаружены за прошедшие сутки.