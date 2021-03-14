Коронавирусом в Украине заболели более 9 тыс. за сутки, умерли 145 человек

По состоянию на утро 14 марта число заболевших коронавирусом в Украине достигло 1 460 756 случаев. За последние сутки заразились еще 9 012 граждан.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что жертвами пандемии стали уже 28 303 человека (+145 за сутки). Выздороветь удалось 1 22 516 пациентам (+2 743).

Заболели в том числе 491 ребенок и 193 медработника. При этом проведено тестирований за сутки – 60 522 (в том числе методом ПЦР – 31 598, методом ИФА – 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 792).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

В целом статистика в регионах выглядит так:

Киев – 439 случаев;

Винницкая область – 634 случая;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 660 случаев;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 923 случая;

Закарпатская – 311 случаев;

Запорожская область – 114 случаев;

Ивано-Франковская область – 461 случай;

Киевская область – 552 случая;

Кировоградская область – 56 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 590 случаев;

Николаевская область – 344 случая;

Одесская область – 485 случаев;

Полтавская область – 105 случаев;

Ривненская область – 155 случаев;

Сумская область – 309 случаев;

Тернопольская область – 365 случаев;

Харьковская область – 569 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 533 случая;

Черкасская область – 142 случая;

Черновицкая область – 477 случаев;

Черниговская область – 194 случая.

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