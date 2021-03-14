Коронавирусом в Украине заболели более 9 тыс. за сутки, умерли 145 человек
По состоянию на утро 14 марта число заболевших коронавирусом в Украине достигло 1 460 756 случаев. За последние сутки заразились еще 9 012 граждан.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что жертвами пандемии стали уже 28 303 человека (+145 за сутки). Выздороветь удалось 1 22 516 пациентам (+2 743).
Заболели в том числе 491 ребенок и 193 медработника. При этом проведено тестирований за сутки – 60 522 (в том числе методом ПЦР – 31 598, методом ИФА – 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 792).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
В целом статистика в регионах выглядит так:
Киев – 439 случаев;
Винницкая область – 634 случая;
Волынская область – 150 случаев;
Днепропетровская область – 660 случаев;
Донецкая область – 346 случаев;
Житомирская область – 923 случая;
Закарпатская – 311 случаев;
Запорожская область – 114 случаев;
Ивано-Франковская область – 461 случай;
Киевская область – 552 случая;
Кировоградская область – 56 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Львовская область – 590 случаев;
Николаевская область – 344 случая;
Одесская область – 485 случаев;
Полтавская область – 105 случаев;
Ривненская область – 155 случаев;
Сумская область – 309 случаев;
Тернопольская область – 365 случаев;
Харьковская область – 569 случаев;
Херсонская область – 71 случай;
Хмельницкая область – 533 случая;
Черкасская область – 142 случая;
Черновицкая область – 477 случаев;
Черниговская область – 194 случая.
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