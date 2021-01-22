Коронавирус снова ударил по Киеву и области: за сутки подтверждено 820 заражений

На утро 22 января в Киеве количество больных коронавирусом выросло на 507 и достигло 125 342. По этому показателю столица остается безоговорочным лидером среди всех регионов Украины.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные по распространению COVID-19 в стране. Их обновили сайт СНБО и мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки заболели:

282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;

216 мужчин от 18 до 91 года;

3 девочки от 14 до 17 лет;

6 мальчиков от 11 до 16 лет.

Коронавирус диагностировали у 16 медработников. Из новых больных в медучреждения столицы попали 37 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе Киева – 98, Днепровском – 72 и Святошинском – 71.

Коронавирусная болезнь привела к смерти еще 14 человек, всего от нее умерли 2260 жителей Киева. В то же время 2854 побороли недуг – это наибольшее количество за период пандемии. Всего в столице ровно 55 000 выздоровевших от COVID-19.

В Киевской области за прошедшие сутки диагноз коронавирус поставили 313 больным. В регионе выявлено уже 67 262 случая заражения. Вирус унес жизни 1092 человек (+6 за сутки). Однако 50 048 жителей выздоровели (+1165).

Активными больными коронавирусом, по официальным данным, сейчас остаются 68 082 жителя Киева и 16 122 – области. Тогда как в общем почти 213 тысячи человек на Киевщене имеют подозрение на инфицирование COVID-19.

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