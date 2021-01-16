Коронавирусом в Украине заразились еще почти 8 тысяч человек: данные по областям на 16 января
В Украине на утро 16 января подтверждено уже 1 154 692 случая коронавируса. За минувшие сутки такой диагноз поставили 7729 украинцам, из них 2083 были госпитализированы.
С начала пандемии COVID-19 унес жизни 20 686 граждан (+144 за сутки), однако уже 857 183 смогли побороть болезнь (+9792). Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов на странице в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за предыдущие сутки зарегистрировано в Киеве – 821, Запорожской области – 696, Днепропетровской – 586, Донецкой – 540 и Львовской – 485. Заболели еще 245 детей и 369 медработников.
Количество заражений COVID-19 в регионах в сутки:
г. Киев – 821 случай;
Винницкая область – 228 случаев;
Волынская область – 204 случая;
Днепропетровская область – 586 случаев;
Донецкая область – 540 случаев;
Житомирская область – 200 случаев;
Закарпатская область – 147 случаев;
Запорожская область – 696 случаев;
Ивано-Франковская область – 168 случаев;
Киевская область – 474 случая;
Кировоградская область – 92 случая;
Луганская область – 155 случаев;
Львовская область – 485 случаев;
Николаевская область – 409 случаев;
Одесская область – 325 случаев;
Полтавская область – 350 случаев;
Ривненская область – 243 случая;
Сумская область – 237 случаев;
Тернопольская область – 145 случаев;
Харьковская область – 285 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 210 случаев;
Черкасская область – 323 случая;
Черновицкая область – 209 случаев;
Черниговская область – 134 случая.
В официальной статистике нет информации по заболеваемости коронавирусом во временно оккупированных районах Донбасса и Крыма.
За 15 января в Украине было проведено 48 700 тестирований на диагностику COVID-19 – 29 363 методом ПЦР и 19 337 методом ИФА. За все время пандемии – 5 934 439 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинцы рассказали в сети о своем опыте лечения от COVID-19 у семейных врачей. Многие заявили, что он был негативным.
Со своей стороны ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская призвала граждан не "заморачиваться" сложными вопросами по коронавирусу и довериться медикам.
Сейчас в 46 странах мира активно проходит вакцинация против COVID-19, однако в Украине она так и не началась.