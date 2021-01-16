Коронавирусом в Украине заразились еще почти 8 тысяч человек: данные по областям на 16 января

В Украине на утро 16 января подтверждено уже 1 154 692 случая коронавируса. За минувшие сутки такой диагноз поставили 7729 украинцам, из них 2083 были госпитализированы.

С начала пандемии COVID-19 унес жизни 20 686 граждан (+144 за сутки), однако уже 857 183 смогли побороть болезнь (+9792). Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения (Минздрава) Максим Степанов на странице в Facebook, обновил данные и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за предыдущие сутки зарегистрировано в Киеве – 821, Запорожской области – 696, Днепропетровской – 586, Донецкой – 540 и Львовской – 485. Заболели еще 245 детей и 369 медработников.

Количество заражений COVID-19 в регионах в сутки:

г. Киев – 821 случай;

Винницкая область – 228 случаев;

Волынская область – 204 случая;

Днепропетровская область – 586 случаев;

Донецкая область – 540 случаев;

Житомирская область – 200 случаев;

Закарпатская область – 147 случаев;

Запорожская область – 696 случаев;

Ивано-Франковская область – 168 случаев;

Киевская область – 474 случая;

Кировоградская область – 92 случая;

Луганская область – 155 случаев;

Львовская область – 485 случаев;

Николаевская область – 409 случаев;

Одесская область – 325 случаев;

Полтавская область – 350 случаев;

Ривненская область – 243 случая;

Сумская область – 237 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 285 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 323 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 134 случая.

В официальной статистике нет информации по заболеваемости коронавирусом во временно оккупированных районах Донбасса и Крыма.

За 15 января в Украине было проведено 48 700 тестирований на диагностику COVID-19 – 29 363 методом ПЦР и 19 337 методом ИФА. За все время пандемии – 5 934 439 ПЦР-тестирований.

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