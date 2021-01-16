Киев снова стал лидером по заражению COVID-19

В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 821 случай заражения коронавирусом – это самый большой суточный прирост больных среди всех регионов страны.

Количество заражений в столице выросло до 121 903 с начала пандемии. Об этом свидетельствуют обновленные статистические данные по COVID-19 от сайта Совета нацбезопасности и обороны.

В течение суток от последствий заражения коронавирусом в Киеве умерли 14 пациентов (всего 2175), однако 935 вылечились, всего недуг преодолели 47 284 человека.

В то же время, по официальным данным, активными больными остаются 72 444 жителей столицы, а еще 137 843 имеют подозрение на инфицирование.

В Киевской области за 15 января подтвердили 474 случая COVID-19, общее количество достигло уже 65 736.

Болезнь унесла жизни 12 человек (всего 1062), зато 519 вылечились (в общем 45 479). На Киевщине активно болеют коронавирусом 19 195 жителей, еще в 68 960 есть подозрение на заражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине четверть граждан с коронавирусом живет в Киеве, однако медики там не хотят делать тесты. Читайте эксклюзив о ситуации в столице по ссылке.