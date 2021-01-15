В Украине еще более 2 тысяч человек попали в больницы с COVID-19

Марина Лисничук Общество 08:14, 15.01.2021 Обновлено: 09:10, 15.01.2021

В Украине на утро пятницы, 15 января, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до1 146 963. В течение суток этот диагноз поставили 8199 гражданам, из которых 2152 попали в больницы.

Более того, болезнь унесла жизни еще 166 украинцев, а в целом с начала пандемии от нее умерли 20 542 жителя страны, побороть же смогли 10 328 (всего 847 391). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook и сайт СНБО.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 896, Запорожской области – 629, Одесской – 592, Киевской – 588, Днепропетровской – 533 и Львовской – 525. Заболели 236 детей и 315 медработников.

Данные по коронавирусу в Украине на утро 15 января
Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

  • г. Киев – 896 случаев;

  • Винницкая область – 209 случаев;

  • Волынская область – 127 случаев;

  • Днепропетровская область – 533 случая;

  • Донецкая область – 443 случая;

  • Житомирская область – 214 случаев;

  • Закарпатская область – 100 случаев;

  • Запорожская область – 629 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 173 случая;

  • Киевская область – 588 случаев;

  • Кировоградская область – 78 случаев;

  • Луганская область – 179 случаев;

  • Львовская область – 525 случаев;

  • Николаевская область – 489 случаев;

  • Одесская область – 592 случая;

  • Полтавская область – 287 случаев;

  • Ривненская область – 242 случая;

  • Сумская область – 344 случая;

  • Тернопольская область – 191 случай;

  • Харьковская область – 310 случаев;

  • Херсонская область – 121 случай;

  • Хмельницкая область – 146 случаев;

  • Черкасская область – 281 случай;

  • Черновицкая область – 227 случаев;

  • Черниговская область – 275 случаев.

Карта распространения коронавируса регионами Украины
СНБО

В официальной статистике не упоминается о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

В течение суток было проведено 49 596 тестирований – 30 225 методом ПЦР и 19 371 методом ИФА. Всего с начала пандемии – 5 905 076 ПЦР-тестирований.

Статистические данные по ситуации с коронавирусом в Украине
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в мире уже выявлено много случаев инфицирования "британским" штаммом COVID-19. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на территории нашей страны распространение этого типа вируса не зафиксировано.

  • Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что после усиленного карантина в Украине возможен всплеск заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно тестировать бессимптомных его носителей.

  • В то же время в Украине выясняется все больше деталей относительно скандала с нелегальным ввозом вакцин против COVID-19 и прививками для "избранных". Его прокомментировал глава Минздрава Максим Степанов.

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