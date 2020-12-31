В Украине за сутки почти 3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19
По состоянию на утро четверга, 31 декабря, в Украине официально подтверждено 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 699 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи больше, чем за день до этого. За день было госпитализировано 2704 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 18 533 человека (+209 за сутки), а 709 993 пациента (+11 803 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 111 471 случай;
Винницкая область – 22 500 случаев;
Волынская область – 33 016 случаев;
Днепропетровская область – 58 561 случай;
Донецкая область – 36 391 случай;
Житомирская область – 39 202 случая;
Закарпатская область – 28 200 случаев;
Запорожская область – 54 088 случаев;
Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;
Киевская область – 59 204 случая;
Кировоградская область – 8 448 случаев;
Луганская область – 10 508 случаев;
Львовская область – 61 268 случаев;
Николаевская область – 30 900 случаев;
Одесская область – 71 125 случаев;
Полтавская область – 36 079 случаев;
Ровенская область – 40 990 случаев;
Сумская область – 40 642 случая;
Тернопольская область – 34 023 случая;
Харьковская область – 69 377 случаев;
Херсонская область – 17 752 случая;
Хмельницкая область – 39 187 случаев;
Черкасская область – 39 011 случаев;
Черновицкая область – 40 017 случаев;
Черниговская область – 29 897 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кто в Украине первым получит прививку китайской вакциной, и обсудил поставки препарата с AstraZeneca.