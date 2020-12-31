В Украине за сутки почти 3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19

Карина Бондаренко Общество 08:22, 31.12.2020 Обновлено: 08:36, 31.12.2020

По состоянию на утро четверга, 31 декабря, в Украине официально подтверждено 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 699 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи больше, чем за день до этого. За день было госпитализировано 2704 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 18 533 человека (+209 за сутки), а 709 993 пациента (+11 803 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 111 471 случай;

  • Винницкая область – 22 500 случаев;

  • Волынская область – 33 016 случаев;

  • Днепропетровская область – 58 561 случай;

  • Донецкая область – 36 391 случай;

  • Житомирская область – 39 202 случая;

  • Закарпатская область – 28 200 случаев;

  • Запорожская область – 54 088 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 43 190 случаев;

  • Киевская область – 59 204 случая;

  • Кировоградская область – 8 448 случаев;

  • Луганская область – 10 508 случаев;

  • Львовская область – 61 268 случаев;

  • Николаевская область – 30 900 случаев;

  • Одесская область – 71 125 случаев;

  • Полтавская область – 36 079 случаев;

  • Ровенская область – 40 990 случаев;

  • Сумская область – 40 642 случая;

  • Тернопольская область – 34 023 случая;

  • Харьковская область – 69 377 случаев;

  • Херсонская область – 17 752 случая;

  • Хмельницкая область – 39 187 случаев;

  • Черкасская область – 39 011 случаев;

  • Черновицкая область – 40 017 случаев;

  • Черниговская область – 29 897 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирусом заразились 9 699 за сутки.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кто в Украине первым получит прививку китайской вакциной, и обсудил поставки препарата с AstraZeneca.

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