COVID-19 победили почти 16 тысяч украинцев за сутки

Карина Бондаренко Общество 08:14, 12.01.2021 Обновлено: 08:18, 12.01.2021

По состоянию на утро вторника, 12 января, в Украине официально подтверждено 1 124 430 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 116 – было обнаружено за прошедшие сутки, при этом выздоровели почти 16 тысяч человек.

От COVID-19 в стране умерли уже 20 019 больных (+184 за сутки), а 812 368 пациентов (+15 951 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Проведено тестирований за сутки – 41 682 (в частности методом ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 898 случаев;

  • Винницкая область – 121 случай;

  • Волынская область – 99 случаев;

  • Днепропетровская область – 267 случаев;

  • Донецкая область – 160 случаев;

  • Житомирская область – 72 случая;

  • Закарпатская область – 134 случая;

  • Запорожская область – 463 случая;

  • Ивано-Франковская область – 66 случаев;

  • Киевская область – 284 случая;

  • Кировоградская область – 76 случаев;

  • Луганская область – 47 случаев;

  • Львовская область – 312 случаев;

  • Николаевская область – 52 случая;

  • Одесская область – 315 случаев;

  • Полтавская область – 520 случаев;

  • Ривненская область – 132 случая;

  • Сумская область – 152 случая;

  • Тернопольская область – 83 случая;

  • Харьковская область – 275 случаев;

  • Херсонская область – 73 случая;

  • Хмельницкая область – 18 случаев;

  • Черкасская область – 306 случаев;

  • Черновицкая область – 184 случая;

  • Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пандемия коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, юрист Илья Костин заявил, что ввоз вип-вакцины от коронавируса в Украину не мог быть законным и это является уголовным преступлением.

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